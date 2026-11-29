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影／李四川一早展開謝票行程 感謝太太全力支持
新北市長當選人李四川今天一早就展開謝票行程，感謝所有新北市民的支持，特別感謝夫人蔡碧雲，直言也許她承受的壓力更大，從他當時公務員時就支撐了整個家。
李四川一早從住家附近福德宮出發，許多連任、新當選的議員也前來致意，李四川說，這次選舉最重要還是要感謝新北市所有市民給予的支持，這一次選舉是人生頭一次，也是我們家裡的第一次，我要謝謝我太太，也許她承受的壓力比我更大，當然她是支撐了我們整個家，包括以前我當公務人員時，說實在地，家裡都是由她來照顧，這一次她到市場掃街，也不會少於我，看起來她還比我受歡迎，我要謝謝她的幫忙。接下來當然市政的這一個部分，我會盡快的跟侯市長來討教，市政我們不會停，一定趕快來做無縫接軌。
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