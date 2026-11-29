新北市長激戰，國民黨李四川接棒成功，藍軍守住全台最大市。新北29個行政區中，李四川在17區領先（包含中和、新店、永和等票倉），蘇巧慧拿下板橋、三重、新莊、樹林、鶯歌、蘆洲等12區。

一名選戰幕僚說，致勝關鍵在藍軍組織盤發揮能量，加上現任市長侯友宜以政績說服淡綠選民認同，民進黨想擴大優勢的大票倉板橋被壓制到僅小贏4千多票，蘇巧慧在三重也贏不到2萬票，投票前最後2周侯友宜密集陪李四川固守板橋、三重等票倉，展現一定催票作用，除穩住基本盤，也吸納不少淡綠票。

里長系統一直是侯友宜對侯友宜關係最鐵的一股力量，侯和基層里長互動交心，彼此間有革命情感。為讓能量完完全全移轉給李四川，侯友宜親自與板橋、中和等區每一位里長通電話請託，不分里長的政黨屬性，侯親自拜託讓里長們有感，讓基層組織盤能發揮效能。

選戰後期，侯友宜專心固守新北輔選，侯友宜花不少時間陪李四川到三重、蘆洲、新莊、板橋等地，深入市場拜票博感情，侯施政不分藍綠，在這些綠營相對優勢區有一定號召力，侯陪著李四川在市場一攤一攤握手請託，強打施政延續牌，成功說服不少淡綠選民。

板橋成為這場五五波選局的決戰核心，11月25日李四川、蘇巧慧一早同場出席板橋宮廟慶典，晚間侯友宜再陪同李四川深入湳雅夜市拜票，雙方在最大票倉正面較勁，凸顯板橋對全市選情的牽動力。對兩大陣營而言，板橋不只是選舉人口最多的行政區，更是不能輕易失分的戰略要地，選前之夜藍綠再度重兵集結板橋，從基層催票到最後造勢，戰到最後一刻。

板橋成為藍綠兵家必爭之地，關鍵在於龐大的選票基數。作為新北人口最多的行政區，板橋得票多寡，對全市總得票結構具有舉足輕重的影響。在藍綠支持度拉鋸之際，每一張選票都可能牽動全局，既要鞏固基本盤，也要爭取中間選民，雙方都沒有失分空間。

「得板橋得天下！」一名藍營核心人士說，原本預估李四川在板橋得票若能輸在1萬票以內，整體還是有機會贏，開票結果，李四川在板橋小輸蘇巧慧4千多票，比預期狀況更好，選前板橋126名里長都有接到侯市長親自懇託電話，許多里長認為「不能讓侯市長失望」，願意更賣力催票。