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四年後再戰？蘇巧慧：未來的事交給未來
選舉落幕，民進黨候選人蘇巧慧未能翻轉新北，蘇今天從樹林出發，展開車隊掃街謝票前，被問到是否可能4年後再代表民進黨參選新北市長？她表示「未來的事就交給未來來說吧」，強調會把今天的工作做好，也為明天準備好，期盼有能量、有勇氣繼續與大家站在一起。
蘇巧慧昨天發表選後感言說到會繼續留在新北努力，被認為會再戰新北市長。
蘇巧慧表示，未來的事就交給未來來說，因為每一天都會有新的變化、新的發展，大家正是為了不可知的未來努力，會把今天的工作做好，也把明天準備好。
蘇巧慧說，希望自己有能量、有勇氣，可以繼續跟大家站在一起，昨天的眼淚就留在昨天，「今天開始，天氣這麼好，陽光這麼好，大家繼續努力」。
她也提到，今天開始，當選議員的責任更重，大家會帶著笑容繼續前進，這是他們的態度，大家就一起加油。
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