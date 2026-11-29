選舉落幕，民進黨候選人蘇巧慧未能翻轉新北。蘇巧慧今天展開車隊謝票掃街前受訪表示，很高興有這麼多人認同她這次正面陽光的選舉方式，雖結果不如預期，但傷心一個晚上就好了，今天的太陽依然升起，她仍會繼續為新北市努力，她透露昨晚確實有落「一滴淚」，但眼淚擦乾明天還是要繼續向前，前總統蔡英文昨晚第一時間到競選總部為她加油，勉勵她只要努力過，就會離夢想越來越近。

蘇巧慧表示，這次市長選戰沒有贏得服務市民的機會，但她也很開心看到身邊的新北隊成長，尤其土樹三鶯隊全壘打，新人也順利當選，整體新北隊席次有所增加，讓她這個做隊長的人感到欣慰。

蘇巧慧說，她仍是新北市立委，也是新北隊隊長，新北隊全體成員都會繼續為這座城市努力，匯聚更多人、更多力量，讓有潛力的新北市發光發亮。

不少支持者難過落淚，蘇巧慧也向支持者喊話，昨天網路上有很多小水獺的照片，看起來都很傷心，「偷偷跟大家分享，水獺媽媽也有流一滴眼淚啦」，傷心、難過的時候，哭哭是可以被允許的，但哭完之後要知道，這個哭哭代表自己真的有努力過，自己也認同、知道有努力過，努力都不會白費。

蘇巧慧說，所以眼淚擦乾之後，還是要繼續向前，這就是人生，小水獺也要長大，水獺媽媽會繼續陪著大家長大。

蘇巧慧指出，小英總統用自己的生命歷練告訴她，只要努力過，就會離夢想越來越近，也許一次沒有成功，但人總是一步一步往前進，只要走在正確的道路上，總有一天會到達目標。

蘇巧慧表示，出來參選並不只是為了贏得一次選戰的勝利，而是希望家鄉、腳下的土地及生活的城市越來越好。選戰是她努力的方式，但努力的方式不只有選戰，每一天都可以為這座城市、為台灣繼續努力。

對於這次選戰「洋流慧聚」笑果，蘇巧慧說，她用900天的態度告訴大家，蘇巧慧代表的就是這樣的價值、用的就是這樣的方式，「我真心換真心」，這次已經有超過100萬人站在她這邊。

蘇巧慧也說，昨晚已向國民黨候選人李四川恭喜，既然選舉結果已經出來，她一樣是新北市立委，一樣會為這座城市努力，希望大家一起匯聚更多力量，讓新北、台灣越來越好。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天從樹林出發謝票掃街。記者葉德正／攝影