新北市長選戰結果揭曉，綠營人士認為，這是民進黨在新北市長選舉中廿一年來最好的一仗，候選人蘇巧慧試圖藉「洋流慧聚」、「賓大連線」突破國民黨長期執政，雖未突圍，卻已建立與不同派系合作模式，未來可望持續經營立委選區、維繫跨派系互動，並與議員系統保持合作，進一步把累積力量轉化為地方實力，成為下次再戰市長的本錢。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈分析，相較過去的選將，這次蘇巧慧已經投入相當長時間準備，從原本立委本命區跨出，提早經營新北其他行政區，讓選民逐漸熟悉候選人。

高碩呈坦言，新北基本盤藍大於綠，國民黨執政廿一年，地方基層組織在人數及動員能力上確實較強；即使民進黨在選戰期間透過中央輔選、洋流效應及地方經營拉抬聲勢，仍須面對國民黨長期累積的組織優勢，這是民進黨在新北選戰中的現實，因此無論民調領先或落後，競選團隊始終戰戰兢兢。

綠營地方黨務人士分析，這次民進黨原本有機會藉由新北政黨輪替氛圍爭取中間選民，加上大罷免後支持者累積的政治情緒，以及蘇巧慧與沈伯洋合作帶動的「洋流」，確實讓綠營氣勢有所提升。不過，跨縣市造勢及中央人物站台帶來的聲量，未必能直接轉換成地方選票，仍須仰賴基層組織將支持度落實到投票行為。