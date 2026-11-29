新北市長選戰，藍綠雙雙衝破百萬票，國民黨李四川成功守住新北，他發表感言時透露，已與民進黨候選人蘇巧慧通電話，未來新北建設仍盼她在中央支持，政見只要對新北有利，他一定會採用。蘇巧慧難掩落寞說，結果不是大家最希望的，與預期有所差距，「我真的拚盡全力了」。

選舉結果，李四川以一一二萬五五五票、得票率五十一點二一勝出，蘇巧慧雖落敗，得票也衝上一○五萬五六三○票、得票率百分之四十八點二五，突破前總統蔡英文二○一○年代表民進黨參選新北市長紀錄，但仍功敗垂成。

李四川競選總部昨下午陸續有支持者集結，歡呼聲不斷，得票突破百萬時，氣氛達最高潮。李四川偕妻子蔡碧雲到場，支持者高喊「新北的市長李四川」。

新北市長侯友宜陪李四川登台向支持者深深一鞠躬，感謝市民一路相挺，侯提醒李四川未來責任重大，肩負四○四萬市民期待，要更加努力做事；他恭喜李四川，也感謝蘇巧慧，強調選舉是一時的，今天起依然要團結新北，為市民全力打拚。侯也感性向市民致謝十六年來的照顧，支持者大喊「謝謝侯市長」。

「這個榮耀不是我個人的，是大家給我的信任、信託。」李四川說，琉球漁村子弟一步一腳印走到今天，有機會成為新北市長、為市民服務，一定會好好回報市民的信任。

李四川感謝侯友宜「比自己參選時還認真，喊到燒聲」，也感謝侯多年來為新北打下良好基礎，他絕不辜負這一棒，將用四十年公務經驗好好建設新北。他也感謝民眾黨主席黃國昌、前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜等一路相挺的戰友。他說，兩百多天來，團隊陪他上山下海，即日起會盤點新北建設和侯留下的市政工作，不會空轉。

昨晚蘇巧慧現身開票現場宣布敗選，上台喊話時眼眶是紅的、聲音是啞的，卻始終保持笑容，台下不時有人高喊「水獺媽媽加油」，許多支持者落淚。

「可以哭一晚，但明天我還會在這裡，繼續為新北努力。」蘇巧慧說，成功和失敗都在教育一個人，「有些人得到比較多選票，但我們得到比較多掌聲」。