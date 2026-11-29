新北市由國民黨籍候選人李四川勝出，他昨（28）日發表勝選感言表示，競選期間對手所提政見，只要對新北有利，一定繼續採用，他將在現任市長侯友宜八年基礎上，運用40年經驗建設新北。

李四川在競選期間提出，力拚「產業留在新北、人才留在新北」願景，並推出四大核心戰略。其中針對產業結構升級，李四川提出「南有巨蛋城、北有科學城」構想，並祭出關鍵產業四箭。

第一箭是打造AI科技廊帶，向上串聯北士科，經由蘆社大橋，延伸串接土城、樹林、新店等既有高科技聚落，並以台64、台65線快速道路為運輸動脈，對接輝達等國際供應鏈。

第二箭，產業專區倍增。針對缺地困境，推動淡海新市鎮二、三期高科技專區開發及五股交流道周邊整體規劃。

第三箭，無人機產業起飛，布局低空經濟，未來將結合AI技術，建立研發、製造、測試到應用的完整產業鏈，並廣泛落地於智慧物流、防災巡檢、環境監測及公共治理等場域。

第四箭，AI電競新經濟，建構亞洲電競之都，李四川規劃在新北電競基地基礎上，積極成立「第二電競基地」。