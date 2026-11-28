小琉球窮苦家庭出身，靠著不服輸的韌性，李四川在公務體系走過四十多年，歷任三都副市長。首次投入選舉，這名長年站在政治人物背後的工程人，憑藉多年累積的行政經驗及做事形象，走出自己的市長之路。外界熟悉的是他手握鐵槌、講求效率的硬派作風，但在幕僚眼中，不擅言詞的李四川有細膩、溫暖一面，牢牢凝聚競選團隊的心。

李四川年輕時半工半讀，做過水電及冷氣工程，取得四張技術士證照，從基層工務人員一路做到台北縣工務局長、副縣長，以及新北、高雄、台北三都副市長。四十多年公務生涯，他長年與道路、橋梁及公共建設為伍，「做事的人」形象深植人心，成為此次選戰的重要政治資產。

不過，做工程與打選戰終究是兩回事。過去習慣站在市長身後的李四川，成為選戰第一男主角後，走進市場和選民博感情，還要面對政治攻防與政見發表。從熟悉的工程現場走入選舉場合，遭遇挑戰與適應，展現絕佳的心理韌性，也讓外界看見這名工程人逐漸適應選戰的過程。

硬派工程人的另一面，藏在日常生活的小動作裡。競選團隊幕僚蘇芷婕曾在臉書分享，某次團隊在烈日下等車，眾人被太陽曬得睜不開眼，李四川沒有多說什麼，只是帶著大家走到柱子後方，輕聲說「站在我跟柱子後面」，默默為年輕幕僚遮擋陽光。

另一次團隊到外縣市參加活動，李四川率先通過高鐵匝門，卻停下腳步回頭確認，直到最後一名幕僚通過後才繼續往前。這些不起眼的舉動，卻讓朝夕相處的團隊成員印象深刻。幕僚形容，李四川平常話不多，但總會用行動表達關心。

即使選戰行程緊湊，李四川會請祕書留意團隊成員的生日，每月在辦公室為當月壽星辦慶生會，他暖心地說「選戰很辛苦，但生日一定要過，謝謝大家幫忙。」對每天跟著他奔波的幕僚而言，這些細節成為繁忙選戰中的溫暖記憶。

李四川也不排斥年輕幕僚的創意。近期社群網路發現，他親切外型與憨厚神情，和麥當勞「奶昔大哥」造型雲朵包有幾分神似，年輕幕僚準備包包及奶昔大哥帽，原本擔心他會排斥，沒想到李四川收到後相當開心，在車隊掃街時主動戴上帽子與民眾互動，展現不同於平時工程人形象的活潑一面。

從幕後走向台前，李四川的工程經歷與行政資歷是優勢，但缺乏實際參選經驗，及如何將工程專業轉化為全面市政治理能力，同樣是這場選戰的考驗。過去習慣用工程成果說話的他，逐漸學著在選舉場合面對群眾、說明政策，並回應外界質疑。

過去，李四川以工程專業推動城市建設，成為城市掌舵者，肩上責任更重了，如何將工程專業轉化為整體治理能力，讓城市建設不只是看得見的硬體，還有安居樂業的幸福感，十二月二十五日是李四川為新北寫下新篇章的起點。