2026全國地方選舉28日晚間落幕，新北市由國民黨候選人李四川當選。他提到，感謝對手蘇巧慧，蘇提出來的政見，只要對新北好的，他一定會繼續採用。他也感謝新北長侯友宜這幾年來建設良好，自己一定不會辜負交給他的這一棒，他會用40年所有的經驗，好好來建設新北市。

李四川致詞表示，今天看到這麼多人，再次來給他支持、鼓勵，心裡真的很感謝，也真的很感動。感謝對手、民進黨立委蘇巧慧。剛才他們兩人通過電話，他認為，選舉是一時的，因為他們兩人都是從屏東來的，所以不管是誰贏，都是屏東贏。

李四川說，他請蘇巧慧繼續擔任新北市的立委，以後新北市在中央的所有建設，也要拜託蘇給予支持，一起為新北市打拚。蘇巧慧提出來的政見，只要對新北好的，他一定會繼續採用。

李四川也說，感謝所有新北市民，讓他這個從屏東小琉球來的子弟，一步一腳印，能夠來當新北市的市長，為新北市服務。這個榮耀並不是他個人的，是大家給他的責任跟信託。從明天起，他一定會好好地回報大家給他的這份信任。

李四川提到，感謝新北市長侯友宜，這次選舉，侯友宜投入輔選，比自己選舉時還要認真，甚至喊到聲音沙啞，「我跟他說，你聲音沙啞了，就別拿麥克風了，他說我還是要繼續喊」。他表示，自己真的是一鞠躬，先感謝他的競總主委侯友宜。

李四川感謝侯友宜這幾年來，為新北市建設得這麼好，這麼好的基礎，交給他來接這一棒。他表示，自己一定不會辜負交給他的這一棒，他會用40年所有的經驗，好好來建設新北市。另外，也感謝前國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，及立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕的支持。

李四川說，感謝黨部29區所有的團隊、後援會，真的相當支持他，尤其這一次選舉為他擔心的所有團隊成員，他與太太一鞠躬致謝。他也謝謝這200多天陪著他走市場、上山下海的年輕競辦同仁，年輕人提供了很多想法跟建議，給予許多幫忙。

他提到，還有跟他並肩作戰的所有新北市議員，沒有辦法一一點名，但是謝謝所有幫忙的好朋友們。他承諾，不會辜負大家的寄託，一定會好好建設新北市。

李四川也說，最後，謝謝太太。他們從來沒有選舉過，這次他掃了100個市場，太太掃了50個市場。他謝謝家人，太太是他最好的後盾。對於這次選戰，太太不僅給予支持，也受了最多的委屈，「在這裡，還是要謝謝我的家人跟我的太太」。