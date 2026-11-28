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2026新北市長當選結果／發表敗選演說 蘇巧慧：已拿出一百分的努力了
民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚上在板橋第二運動場舉行開票之夜晚會。開票過程中，蘇巧慧的票數持續呈現低迷，一直未能超過國民黨新北市長候選人李四川。
最後在先生龍男·以撒克·凡亞思宇競選團隊的的陪同，蘇巧慧向支持民眾發表敗選演說，蘇表示未贏得選舉，但仍感謝選民、競選團隊及議員、立委，並承諾為新北市持續努力。
蘇巧慧表示，已經拚盡全力，拿出一百分的努力了。可能還需要 120分、150分的努力 ，需要更多的努力才能證明真的很努力。900天以來跟著她一起撐到現在的競選團隊們不要哭。
蘇巧慧表示，一定不會放棄，一定會繼續努力。今天的結果雖然是這樣，但是她真的很感謝每一個走進投進票所的各位，感謝每一位把票投給她的大家，並向民眾鞠躬謝謝。
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