新北市長選戰落幕，民進黨新北市長候選人蘇巧慧稍早已宣布敗選，國民黨新北市長候選人李四川今晚在新北市長侯友宜與妻子蔡碧雲一同進入競選總部、登台向支持者致謝，現場歡呼聲不斷。新北市長侯友宜感性表示，永遠忘不了16年來市民對他的照顧，強調選舉是一時的，明天開始仍要團結新北。李四川則透露，稍早已與民進黨新北市長候選人蘇巧慧通過電話，未來新北建設仍盼她在中央給予支持，對於蘇巧慧提出的政見，只要對新北有利，他一定會採用。

李四川競選總部從下午4時起就陸續有支持者進場，隨著李四川領先差距逐漸擴大，得票突破百萬時，現場氣氛更掀起高潮。晚間李四川與妻子蔡碧雲一同進場、登台，台下支持者接連高喊「新北的市長李四川」，迎接勝選時刻。

侯友宜登台向支持者深深一鞠躬，感謝市民一路相挺，也提醒李四川未來責任重大，肩負404萬市民的期待，要更加努力做事。侯除恭喜李四川，也特別感謝蘇巧慧，強調選舉是一時的，人生過程中再多的崎嶇，就將這些過程留在記憶中，明天開始依然要團結新北，為市民更好的生活全力打拚。

「我永遠忘不了16年來你們對我的照顧。」侯友宜感性向市民致謝，隨後邀請台下民眾以熱情歡呼聲迎接李四川，支持者也接連高喊「謝謝侯市長」。

李四川一開場就透露，稍早已與蘇巧慧通過電話，自己過去就曾說過，兩人都是屏東來的，不管誰贏，都是屏東贏。他也向蘇巧慧表示，未來她仍會繼續擔任立委，新北市各項建設還要仰賴她在中央給予支持，共同為新北打拚，蘇巧慧提出的政見，只要對新北市有利，他一定會採用。

「這個榮耀並不是我個人的，是大家給我的信任、給我的信託。」李四川說，自己是從小琉球來的漁村子弟，一步一腳印走到今天，有機會成為新北市長、為市民服務，從明天起一定會好好回報市民給予的信任。

李四川特別感謝侯友宜，直言這次選舉侯友宜比自己參選時還認真，甚至喊到燒聲，仍堅持繼續打拚。侯友宜多年來為新北打下良好基礎，他絕不會辜負侯友宜交給他的這一棒，將用40年公務經驗好好建設新北。

李四川也感謝民眾黨主席黃國昌、前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜等一路相挺的好朋友，以及國民黨29區團隊、川友會及競選幕僚。他說，這200多天來，年輕團隊陪著他走市場、上山下海，也教會他許多年輕人的想法，雖然自己有些堅持，但最後還是聽取年輕幕僚的意見。

妻子蔡碧雲從昨晚選前之夜登台獻花、獻吻，到今晚陪伴李四川一同進場、登台分享勝選喜悅，一路相挺。李四川致詞時也特別感謝妻子，說自己掃了100個市場，太太也掃了50個市場，直言家人是他最好的後盾，為這場選戰付出許多努力。

李四川最後強調，明天起就會開始盤點新北市應做的建設，以及侯友宜留下來的市政工作，不會有一天空轉，一定會接續侯友宜的腳步，讓新北市更安全、更快樂、更幸福，再度向全場支持者致謝。

新北市長侯友宜登台恭喜李四川，提醒他肩負404萬市民的期待，並呼籲選後團結新北。記者張策／攝影