開票結束，民進黨新北市長候選人蘇巧慧落敗，蘇團隊今晚在板橋第二運動場舉辦開票之夜，確定沒有順利當選之後，蘇巧慧約於晚間8點40分上台向支持群眾溫馨講話，台下群眾有人忍不住流淚，也有許多人持續高喊加油！

今天下午從天還沒黑便陸續有民眾進場觀看開票，初期雙方票數互有領先，每當超越對手現場民眾立刻搖旗吶喊情緒高漲，一旦落後又全場靜默，心情宛如洗三溫暖忽冷忽熱，後半段票數慢慢拉開但仍膠著，群眾心情也跟著忐忐忑忑。

最後結局大勢底定，蘇巧慧上台喊話的時候雖然眼眶是紅的、聲音是啞的，但是她始終保持笑容，台下不時有人高喊「水獺媽媽加油！」、「巧慧加油！」

致詞結束後，蘇巧慧放下手中麥克風在舞台邊緣走動，不斷向群眾揮手致意、高舉右手豎起大拇指，也有不少人衝向前握手、討抱抱，群眾在愈來愈低的氣溫中慢慢散去。

選舉結果出爐，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在板橋第二運動場舉辦開票之夜，她向支持群眾講話時，許多人忍不住難過落淚。記者林伯東／攝影

選舉結果出爐，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在板橋第二運動場舉辦開票之夜，她向支持群眾講話時，許多人忍不住難過落淚。記者林伯東／攝影