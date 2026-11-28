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2026新北市長當選結果／蘇巧慧紅著眼笑著致詞 群眾高喊：水獺媽媽加油
開票結束，民進黨新北市長候選人蘇巧慧落敗，蘇團隊今晚在板橋第二運動場舉辦開票之夜，確定沒有順利當選之後，蘇巧慧約於晚間8點40分上台向支持群眾溫馨講話，台下群眾有人忍不住流淚，也有許多人持續高喊加油！
今天下午從天還沒黑便陸續有民眾進場觀看開票，初期雙方票數互有領先，每當超越對手現場民眾立刻搖旗吶喊情緒高漲，一旦落後又全場靜默，心情宛如洗三溫暖忽冷忽熱，後半段票數慢慢拉開但仍膠著，群眾心情也跟著忐忐忑忑。
最後結局大勢底定，蘇巧慧上台喊話的時候雖然眼眶是紅的、聲音是啞的，但是她始終保持笑容，台下不時有人高喊「水獺媽媽加油！」、「巧慧加油！」
致詞結束後，蘇巧慧放下手中麥克風在舞台邊緣走動，不斷向群眾揮手致意、高舉右手豎起大拇指，也有不少人衝向前握手、討抱抱，群眾在愈來愈低的氣溫中慢慢散去。
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