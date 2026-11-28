新北藍綠激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚間8時40分現身開票現場宣布敗選表示，結果不是大家最希望的，也與預期有所差距，但她在這場選戰中始終堅持溫暖、正面，不打負面選戰「我真的覺得我拚盡全力了」，她真的拿出100分的努力，可能還需要120分、150分的努力，證明自己真的很努力，但只要是為了新北市這座城市能更好，她一定不會放棄、一定會繼續努力，她也對支持者喊話，可以哭一晚，但明天她還會在這裡，繼續為新北努力。

今天晚上蘇巧慧約8時50分現身，現場支持者高喊「蘇巧慧！蘇巧慧！」，她一上台就向大家道謝，笑說真的好有被「實實愛」的感覺，以後大家也都是「巧實實」，她坦言今天的結果與大家想的不太一樣。

蘇巧慧表示，這次選戰她一直堅持溫暖、正面的態度，不打負面選戰，她心中真的對這座城市充滿了愛，有好多夢想、好多想法，想要有機會和大家一起實踐，她多想讓新北市成為一個閃閃發光的城市「我真的好想」。

蘇巧慧說，台灣是民主社會，大家就是接受選舉這樣的制度，很可惜這一次可能暫時沒有機會，把這些夢想和大家一起實踐。她說，很多人在這個時候都會說抱歉，是自己不夠努力，但她真的覺得自己已經拼盡全力，拿出100分的努力「好吧，可能我還需要120分、150分的努力」。

蘇巧慧說，只要是為了讓新北市更好，她一定不會放棄，一定會繼續努力，也感謝每一個走進投票所的市民，以及每一位把票投給她的支持者。

蘇巧慧也感謝近900天以來陪她撐到現在的競選團隊，有些夥伴跟了她將近10年，有些人是第一次參與選舉，無論刮風下雨或大太陽，總是站在第一線，和市民朋友站在一起，聆聽大家的聲音，把大家的夢想、理想一點一點捏成可以落地的樣子，變成政策，或是在巷弄裡體貼解決民眾的困難。

蘇巧慧說，成功和失敗都在教育著一個人「有些人得到比較多的選票，但我們得到比較多的掌聲」。

蘇巧慧也感謝新北隊議員、立法院同僚及議員候選人，更向賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰、競選總部主任委員蔡英文，以及各界後援會表達感謝。

對於對手李四川，蘇巧慧也表達恭喜與感謝，從一開始就知道這是一場艱困的選戰，但她從沒有退縮，一直努力往前，感謝有這樣堅強的對手，惕勵自己成為更好的人，能夠越來越強，也是因為競爭對手有夠強，相信不論在什麼位置，大家都會為新北市服務，一起讓這座城市更好。

蘇巧慧表示，包容和多元是新北最珍貴的資產，她會好好檢視這次選舉成果，如果有大家覺得做得好的地方，一定會延續下去；如果看到自己還有做得不夠好的地方，也會努力惕勵自己，往更好的路上前進。

看到台下許多支持者擦眼淚，蘇巧慧說，自己雖然剛剛跟團隊說不要哭，但遇到傷心、難過或挫折時，流眼淚是可以被允許的，所以今天可以哭，但是哭一個晚上就好了，明天開始太陽升起，大家依然要為新北這座城市努力、為台灣而努力。

蘇巧慧說，明天過後，她還是會在這裡，新北隊也還會在這裡，大家一起繼續守護這座城市。