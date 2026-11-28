備受矚目的新北市長選戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚8點50分宣布敗選後，李四川篤定當選，李四川當選的消息傳回競選總部，支持者熱情搖旗吶喊，現場歡聲雷動，稍晚李四川將在晚間9點過後與太太蔡碧雲至總部發表勝選感言。

今日下午4點開票作業啟動不久，李四川便微幅領先民進黨候選人蘇巧慧，隨著開票進度推進，至晚間8點過後，雙方差距愈來愈大。眼見離勝選腳步愈來愈近，李四川競選總部氣氛愈發高昂，現場以湧入超過1500位民眾，由競辦發言人團隊組成的主持群也在台上輪番帶動氣氛，高唱「愛拚才會贏」、「我相信」等勵志歌曲，台下支持者難掩興奮，紛紛揮舞旗幟歡呼。

新北市擁有全台最多的選舉人口，向來是兵家必爭之地，日本政治學者小笠原欣幸過去就指出，這次大選最關鍵的指標戰場就在新北。此次李四川成功突圍，不僅讓執政8年的現任市長侯友宜順利完成交棒，延續國民黨在新北長達21年的執政版圖，也成功阻斷民進黨「光復新北」計畫。

今晚隨著李四川得票數持續與蘇巧慧拉開差距，李四川競選總部氣氛愈來發高昂，現場湧入超過1500位民眾到場準備歡慶勝選。記者潘俊宏／攝影

李四川競選總部今晚聚集許多支持者，當看見與蘇巧慧票數呈現膠著，支持者都緊盯電視螢幕看開票狀況。記者潘俊宏／攝影