新北藍綠激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚間8時40分現身開票現場宣布敗選表示，結果不是大家最希望的，也與預期有所差距，但她在這場選戰中始終堅持溫暖、正面，不打負面選戰「我真的覺得我拚盡全力了」，她真的拿出100分的努力，可能還需要120分、150分的努力，證明自己真的很努力，但只要是為了新北市這座城市能更好，她一定不會放棄、一定會繼續努力，她也對支持者喊話，可以哭一晚，但明天她還會在這裡，繼續為新北努力。

2026-11-28 21:16