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2026新北市長即時開票／李四川得票數破百萬！競總前支持者沸騰 高喊凍蒜
新北市長選舉開票持續進行，國民黨新北市長候選人李四川得票突破100萬票，消息一出，位於板橋的競選總部瞬間沸騰，主持人帶領台下支持者接連高喊「新北的市長李四川」、「李四川凍蒜」，台上台下相互呼應，現場氣氛掀起高潮。
李四川自下午4時開票以來一路領先民進黨新北市長候選人蘇巧慧，雙方票數一度緊咬，隨著各地投開票所陸續開出票數，李四川逐漸拉大領先差距，競總人潮也愈聚愈多，目前李四川破百萬得票領先蘇巧慧近5萬票。
競總大舞台晚間歡呼不斷，支持者湧入逾1500名，隨著李四川得票突破百萬，支持者情緒明顯升溫，在主持人帶領下高喊口號，歡呼聲響徹會場，旗幟飛舞，支持者們在歡呼聲中等待最終選舉結果出爐。
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