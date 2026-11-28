新北市長選戰開票持續進行，國民黨新北市長候選人李四川自開票以來一路領先民進黨新北市長候選人蘇巧慧，截至晚間7時，開票已進行3小時，李四川暫時領先逾2萬票。隨著夜幕低垂，李四川位於板橋的競選總部人潮愈聚愈多，競總發言人更帶頭登台唱歌，幕僚也輪番上台分享川伯私下的一面，現場氣氛熱絡。

李四川競選總部下午4時起就有支持者陸續進場，開票初期兩人票數差距不大，隨著各地投開票所陸續開出票數，李四川逐漸將領先差距拉大至2萬多票，競總人潮也較下午明顯增加。

目前新北市長選舉仍在開票，李四川尚未確定何時抵達競選總部，支持者持續集結，等待李四川現身。

新北市長選舉開票已進行3小時，截至晚間7時，國民黨新北市長候選人李四川暫時領先蘇巧慧逾2萬票，競選總部人潮逐漸增加。記者張策／攝影

新北市長選舉開票已進行3小時，截至晚間7時，國民黨新北市長候選人李四川暫時領先蘇巧慧逾2萬票，競選總部人潮逐漸增加。記者張策／攝影

新北市長選舉開票已進行3小時，截至晚間7時，國民黨新北市長候選人李四川暫時領先蘇巧慧逾2萬票，競選總部人潮逐漸增加。記者張策／攝影

新北市長選舉開票已進行3小時，截至晚間7時，國民黨新北市長候選人李四川暫時領先蘇巧慧逾2萬票，競選總部人潮逐漸增加。記者張策／攝影