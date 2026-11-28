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新北市長即時開票／每一台票數都不一樣 蘇巧慧開票現場民眾心情洗三溫暖
新北市長選情膠著，開票至今已經快2個小時，兩人差距尚未拉開，蘇巧慧陣營今天在板二運動場舉辦開票之夜，現場播放5台不同電視台的開票結果，由於各電視台票數不一，藍綠在不同電視台也各有領先，現場民眾心情宛如洗三溫暖，從台南回新北的柯小姐說，目前才剛開票不久，相關數據都還不是最終結果，相信最後仍會贏得勝利。
蘇巧慧陣營今天在板橋第二運動場舉辦開票之夜，現場提供TVBS、民視、三立、壹電視與公視不同電視台的現場開票數據。
稍早現場主持人也上場宣布蘇巧慧突破50萬票，讓現場民眾情緒激動，不過畫面一切到其中一台電視台，因為票數落後，民眾難免失落。
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