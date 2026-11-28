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新北市長即時開票／得票數拉鋸 支持者齊聚李四川競總看轉播
九合一選舉今天下午4時結束投票並展開開票作業，國民黨新北市長候選人李四川競選總部同步舉辦開票之夜活動。隨著各地投開票所陸續開出選票，下午5時許已有不少支持者陸續湧入競選總部廣場就座，現場氣氛相對輕鬆。
許多民眾攜家帶眷前來，有人推著嬰兒車帶著幼童一同參與，也有支持者身穿印有「挺川」字樣衣服、手持「我們都挺3李四川」小旗幟與國旗，坐在紅色塑膠椅上聊天寒暄，不時揮旗呼應現場氣氛。
由於電視轉播顯示李四川與民進黨對手蘇巧慧票數呈現拉鋸，不少民眾也聚在轉播螢幕前關注最新開票數字，或低頭滑手機即時掌握各區得票進度，靜待最終選舉結果出爐。
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