九合一選舉今天下午4時結束投票並展開開票作業，國民黨新北市長候選人李四川競選總部同步舉辦開票之夜活動。隨著各地投開票所陸續開出選票，下午5時許已有不少支持者陸續湧入競選總部廣場就座，現場氣氛相對輕鬆。

許多民眾攜家帶眷前來，有人推著嬰兒車帶著幼童一同參與，也有支持者身穿印有「挺川」字樣衣服、手持「我們都挺3李四川」小旗幟與國旗，坐在紅色塑膠椅上聊天寒暄，不時揮旗呼應現場氣氛。

由於電視轉播顯示李四川與民進黨對手蘇巧慧票數呈現拉鋸，不少民眾也聚在轉播螢幕前關注最新開票數字，或低頭滑手機即時掌握各區得票進度，靜待最終選舉結果出爐。

國民黨新北市長候選人李四川競選總部今晚舉行開票之夜，民眾手持國旗與「我們都挺3李四川」旗幟陸續進場就座，現場氣氛輕鬆。 記者張文玠／攝影

國民黨新北市長候選人李四川競選總部今晚舉行開票之夜，民眾手持國旗與「我們都挺3李四川」旗幟陸續進場就座，現場氣氛輕鬆。 記者張文玠／攝影

國民黨新北市長候選人李四川競選總部今晚舉行開票之夜，民眾手持國旗與「我們都挺3李四川」旗幟陸續進場就座，現場氣氛輕鬆。 記者張文玠／攝影