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新北市長即時開票／新北市長開票李四川暫領先 支持者手作花束到競總：想讓他知道辛苦了
九合一選舉今天下午4時截止投票，新北市長選戰進入開票階段，國民黨新北市長候選人李四川位於板橋的競選總部，已有支持者陸續進場關心開票情形。支持者徐小姐特地製作花束，準備送給李四川，直言這段時間看著李四川跑選戰，想讓他知道大家都看見他的辛苦。開票約半小時，李四川暫時領先逾萬票，但雙方仍呈拉鋸。
徐小姐表示，先前李四川車隊掃街時，就曾親手製作另一束花送給他，今天再度準備花束到競選總部，單純想向李四川表達支持及慰勞。她也特別感謝新北市長侯友宜，認為侯友宜這幾年做得很好，也相當辛苦。
徐小姐說，今天特地等母親從新竹投完票回來，再與妹妹一同前往競選總部，全家都是李四川的支持者。昨晚她也參加李四川選前之夜，但搭乘捷運時，看到不少民眾拿著民進黨新北市長候選人蘇巧慧的粉紅色競選提袋及飄帶，其中不乏年輕人及親子家庭，讓她感受到選情拉鋸，也對今天的開票結果格外緊張。
隨著各地投開票所陸續開出票數，李四川競選總部人潮逐漸增加，支持者關注開票進度。依往年開票情形，選情約在晚間7時左右逐漸明朗，李四川預計也將於差不多時間抵達競選總部。
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