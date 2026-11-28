2026九合一選舉今天投票。民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到戶籍地樹林區育林國中的投票所投票。投票所開門前已有民眾排隊，選務人員在投票開始前打開票匭讓民眾檢查，確認是空的之後再封好，隨後開始投票。

蘇巧慧上午8時過後抵達投票所，和民眾一起排隊領票、投票。投票後受訪表示，很感謝也很高興今天天氣這麼好，她和往年一樣一大早就到戶籍地的投票所投下自己的一票。蘇巧慧說，她很感動，才早上8點，就有很多民眾起個大早來投票，大家很有秩序、笑容滿面，也都很安靜地行使自己的公民權利。她認為台灣的民主社會真的很成熟，要好好珍惜。

蘇巧慧也說，今天天氣很好，鼓勵大家趕快出門投票，投完票後一起開開心心等待結果，也迎接未來的新生活。

2026九合一選舉今天投票，投票前選務人員打開票匭，請民眾檢驗並展開投票作業。記者黃義書／攝影