今天是九合一選舉投票日，新北市長候選人李四川今天上午由新北市長侯友宜陪同至板橋海山國小投票。李四川投票後受訪時表示，昨天雖然到1點才睡，但是一躺下去30秒就睡著了，精神跟心情都很好。待會將買些東西前往競辦等待開票結果。

國民黨新北市長候選人李四川今天上午9時現身板橋海山國小投票所，新北市長侯友宜陪同李四川一起步入海山國小，李四川隨後排隊進入投票所內，在選務人員核對身分後領取選票並圈票，最後將選票投入票匭完成這次投票。

被問及今天有沒有帶什麼幸運小物隨身，李四川笑著說並沒有帶幸運小物，只有出門時太太給我擁抱及加油，給我安心。昨天雖然到1點才休息，但是躺下去30秒就睡著了，現在精神及心情都相當好。

陪同李四川投票的侯友宜表示，今天一早起來看天氣非常的好，看到市民朋友踴躍的出來投票，我的心情非常的愉悅，也希望在民主選舉的過程中，大家踴躍出來投票，希望選舉一切能夠順利平安。謝謝大家。

許多民眾一早就來投票。記者黃子騰／攝影

李四川排隊準備進入投開票所。記者黃子騰／攝影

李四川領取市長選票。記者黃子騰／攝影

李四川投下市長選票。記者黃子騰／攝影

侯友宜陪同李四川投票。記者潘俊宏／攝影

李四川笑稱昨晚30秒就睡著。記者黃子騰／攝影