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蘇巧慧完成投票 讚嘆台灣民主社會很成熟
九合一選舉今天投票，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午8時前往樹林區育林國中投票後受訪表示，才早上8時就有許多民眾起個大早排隊投票，大家有秩序、面帶笑容，安靜行使公民權利，讓她相當感動，展現台灣民主社會的成熟。她也呼籲民眾把握好天氣踴躍出門投票，結果怎麼樣都開心。
今天天氣晴朗，投票時間還沒到，育林國中就已經排滿許多等著投票的民眾。
蘇巧慧表示，她跟往年一樣，一大早就來到戶籍所在地投票，沒想到現場已經有不少民眾排隊，自己也等了一會兒才輪到。
蘇巧慧說，這次選舉讓她感受最深的就是「我們一起」，不管是和團隊一起，還是和市民朋友一起，她認為台灣就是一起的，也再次呼籲大家出門投票，結果怎麼樣都開心。
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