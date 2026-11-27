民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚在板橋第二體育場辦選前之夜，賴清德總統、前總統蔡英文雙壓軸助講，為蘇和台北市長候選人沈伯洋加持，彷彿雙北聯合選前之夜。賴重批國民黨過去沒把心放在新北，不是表現不好，就是作為競選總統跳板；還稱國民黨候選人李四川問題更嚴重，未經選舉洗禮，也不曾獨當一面，參選也是黨的安排，高喊「讓他退休不要勉強他。」

支持者帶自製手牌寫「巧慧得第一」，有人高舉「新世代扛起新時代」應援毛巾，有媽媽說，特地帶孩子來參與民主盛事。

蘇巧慧說「蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了。」她細數九百多天走訪基層的經歷和政見說，她是新北出生、長大、栽培的孩子，想為新北做更多；她指著台下「新莊出市長」的手板，略帶哽咽高喊「（新莊）豐年街出市長」，也帶著眾人高喊「我大新北」，要讓新北子弟驕傲說「我是新北人、新北的孩子。」

賴總統在蘇巧慧之後出場，一上台他就先拉著蘇巧慧的手高舉喊凍蒜。他以新北萬里子弟身分說，最後一哩路要送蘇巧慧進市府，成為新北第一位女市長。

他說，新北市多年來一直無法擔任台灣的第一位、領頭羊，淪為配角，是因為國民黨過去沒把心放在新北市，導致新北無法全速前進。

壓軸出場的蔡英文說，她和賴總統都到新北，是因新北太重要了，新北是她走入群眾的起點、深深的牽掛，她期盼蘇巧慧能實現她十六年前未選上新北市長的遺憾；她也說，蘇巧慧和沈伯洋的雙北新世代會強強聯手。