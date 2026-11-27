投票前最後衝刺，藍綠陣營全力催票。新北市長侯友宜從早到晚陪國民黨市長候選人李四川車掃，被人透露日前輔選時也曾向里長們喊話「這次算我欠你們的」；高雄市長陳其邁也北上陪民進黨蘇巧慧到板橋慈惠宮拜廟、車掃，準備「有票噴霧」為新北隊候選人加持，喊出「一噴就有票」。雙方把握最後機會，力拚選票。

李四川、侯友宜一行人昨早進攻綠營票倉三重，深入力行市場掃街，藍白議員候選人助陣，有攤商喊出「明天的市長好」，有店家邀兩人在冰箱上簽名留念，有姊妹檔支持者連三日跟隨行程打氣，支持者帶「奶昔包」要李四川簽名留念，展現市場濃濃人情味。

李表示，他對新北感情很深，將在侯市長基礎上，讓鄉親生活過得更安穩。

中午過後，李四川車隊一路前往新店、中永和，沿途支持者揮旗應援，氣氛強強滾。

新北副市長劉和然昨受訪透露，侯市長賣力向里長催票，語重心長地說「下一棒誰來接很重要，接不好，現在做的很多事會打折扣。」日前在七、八十名里長面前請託「這次算我欠你們的」，顯示對李四川選情的重視。

陳其邁北上助攻蘇巧慧，帶著知名的老江紅茶給蘇當早餐，吃飽飽才有力氣拚最後一哩路，特製「新北一番賞」，祝福蘇巧慧「一抽入魂！高票當選！」

陳其邁日前搶先各縣市推敬老卡試辦改名「至尊卡」，陳說，高雄就是「不講武德」趕快先做，長輩都非常喜歡，他讚蘇巧慧做事細膩、對長輩貼心，能為新北帶來新氣象。

陳其邁、蘇巧慧車掃過程創意十足玩諧音哏，秀出「邁力相挺、慧力四射」手舉牌，宣傳蘇推動的福利政見，兩人舉起「到南部用假牙？免！新北就可以」手板，呼應蘇提出六十五歲以上長輩裝假牙最高補助五萬元福利政見。

蘇表示，新北有山海、城鄉，不管是演唱會經濟、傳統產業轉型升級，「將來我做市長，都會贏過高雄。」