九合一選舉明天登場，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，競辦先前預告的神秘嘉賓也揭曉，正是李四川妻子蔡碧雲。蔡上台獻花、擁抱李四川，更在全場支持者起鬨下獻吻，台下頓時歡聲雷動。隨後李四川登台致詞，細數262天選戰歷程，感謝一路相挺的民眾，強調侯友宜交下來的不是位置，而是責任，並喊話「有你那一票，我絕對會當選」。

李四川今晚與新北市長侯友宜一同大進場，侯友宜助講結束後，神秘嘉賓蔡碧雲現身舞台，向丈夫獻花，夫妻倆相擁，台下支持者見狀紛紛起鬨，蔡碧雲隨後獻吻李四川，引來全場歡呼，也為選戰最後一夜增添溫馨氣氛。

李四川表示，從台北市辭職回到新北市至今262天，這200多天來，一天跑十幾個行程，這幾天車隊掃街時，團隊還擔心他不斷彎腰和市民握手，身體恐吃不消，他笑回自己是做工出身的，沒有問題，還問台下支持者，看看他現在的身體狀況還好不好？

李四川說，這200多天來，有許多人牽著他的手為他加油，也收到許多民眾親手寫的信，每一封都認真看完。他笑說，以前太太還會寫信給他，現在都用LINE了，收到這些信讓他相當感動。他也感謝過去提拔、照顧他的歷任市長，讓他能一路走到今天。

「今天的主角不是我們台上這幾位，今天的主角就是在座所有市民。」李四川說，新北的進步並非一個人所能完成，而是所有市民共同努力的成果，只有市民有權決定，明天要由誰來帶領新北市。

李四川表示，自己在68歲這個年紀決定出來選舉，也是希望讓年輕人知道，他與侯友宜都是從基層公務員做起，一步一腳印，只要願意努力，有一天也有機會為全國人口最多的城市服務，這個國家、這個社會就會給年輕人機會。

談及市政傳承，李四川強調，侯友宜交下來的不是位置，而是責任，選戰期間民眾每一句加油，都是交付給他的責任。若市民願意給他機會，他一定會用40年公務經驗，讓新北再次繁榮、興盛。

李四川也提出多項市政承諾，包括與台北市長蔣萬安共同守護雙北飲用水、照顧長輩及三明治家庭，打造串聯雙北的AI高科技廊帶，更承諾8年內完成新北大巨蛋，打造「南有巨蛋城、北有科學城」的新北市。

李四川最後表示，自己對新北市有很多想法，一直希望好好建設新北，如今就要拜託所有市民給他機會，讓他再回來為新北努力、打拚。他數度懇託支持者明天一定要出門投票，「有你那一票，我絕對會當選」，為262天選戰做最後催票。

李四川選前之夜人潮從傍晚起持續湧入，暖場才開始，現場人數就突破3萬人，隨著蔣萬安、韓國瑜等人接連登台助講，造勢氣氛愈趨熱烈，主辦單位最終宣布現場湧入6萬名支持者，從板橋第一運動場前方廣場延伸至區運路，旗海飄揚，民眾以加油聲、凍蒜聲為李四川選戰最後一夜畫下句點。