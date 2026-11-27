九合一選舉明登場，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，至晚間9點過後現場已超過6萬人，今晚活動最高潮在李四川由侯友宜陪同大進場，前新北市長朱立倫同時間也在台上相迎，朱立倫帶著現場民眾高喊「肯定侯友宜、票投李四川」現場氣氛沸騰。

朱立倫說，八年前侯友宜的對手就是一張嘴騙全台的蘇貞昌，也就是蘇巧慧的父親，但我們的市民很有智慧，我們選的是好好做事的侯友宜，這八年侯友宜的表現讓大家都很滿意，「肯定侯友宜、票投李四川」。

朱立倫表示，今天李四川遇到的是沒有一天行政經驗只出一張嘴的蘇巧慧，有幾千個看板及民進黨的認知作戰，用網路文宣來騙新北市民，現在大家在新北市看到的建設都有李四川的功勞，從工務局長、副縣長到副市長，新北進步很快有很大的功勞都是李四川。

朱立倫強調，一個是建設王就是李四川，另一個是看板王蘇巧慧，明天要用我們的勇氣，不管對手有多少文宣，我們都要票投為新北市打拼的李四川，不能投給只有吹牛畫大餅的人。

待侯友宜致詞時，現場響起許多掌聲及尖叫聲，更有人在台下高喊「大家都愛侯友宜」，侯則細數自己的政績強調一一兌現，他先一鞠躬表達感謝大家對他的支持，並指以前是「三環六線、夢裡再見 」但現在一條條完成已邁入四環八線，而二十多年前的汐東線已動工，三峽鶯歌鄉親我們的三鶯線通車了，美術館也做好了，淡江大橋更是全國打卡熱門景點，連最台最難做的大陳都更也啟動了。

侯友宜還說，最臭的五股垃圾山也變成了公園，還有全國最多的公托、共融公園，要講這些三天三夜也講不完，他做這些不會問黨派，只要需要他就拚到底為國家做事，而拚到底做事是他參選的初衷，而李四川是跟他一起打拼的兄弟，從基層出身一步一腳印，李四川雖話講不好但很會做事，現在新北是建設高峰期，李四川能馬上接手。

侯友宜說，現在是一棒接一棒，他要把棒子交給李四川，大家若認同侯友宜就相信李四川，讓李四川為新北服務，再創新北的光榮紀錄，他再一鞠躬拜託大家支持李四川為李四川拉票，待侯友宜致詞完後就把麥克風交給李四川象徵交棒，現場氣氛激昂。

九合一選舉明登場，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，至晚間9點過後現場已超過6萬人。記者潘俊宏／攝影