明天選舉，前總統蔡英文今到新北板橋為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台時表示，看到蘇巧慧、台北市長候選人沈伯洋這樣的新世代站出來，就知道台灣的下一棒會比他們跑得更穩、走得更遠。成熟民主國家最重要是一棒接一棒，政治最重要的意義就是讓人民過更好的生活，「在讓台灣變得更好的這條路上，新北市絕對不能缺席」，希望鄉親明天用選票支持蘇巧慧，讓新北與台灣一起向前進。

蔡英文今天壓軸致詞，吸引許多粉絲高喊「實實」，她也因為與粉絲親切互動多，讓演說大超時。

蘇巧慧說，每次回到新北市，總是特別溫暖、特別感動，這不僅是賴總統的故鄉，也是她從政的起點，感謝新北鄉親多年來在一次又一次的總統選舉讓她衝出高票，新北市太重要，總統選舉如果沒有新北的努力，是當選不了的。

她也提到，16年前沒有選上新北市長，是她心中的遺憾，希望16年後能讓蘇巧慧當選，帶領新北市大步往前走。

蔡英文說，有人問她卸任後最放心不下的是什麼，但看到蘇巧慧、沈伯洋站出來，她就知道台灣的下一棒會比他們跑得更穩、走得更遠，兩人都具備專業素養與國際視野，對台灣懷抱深沉的愛與責任感，也都不受傳統政治框架束縛，勇於創新，始終把解決民眾生活問題放在第一位，有不同特質，卻也能互補。

蔡英文說，蘇巧慧曾將新北比喻為一張豐盛的餐桌，桌上擺滿來自不同背景、不同文化的食材，彼此不衝突，反而和諧共融、互相襯托，精準形容新北的城市特質，不同族群與背景的市民彼此包容、一起打拚未來。

她表示，蘇巧慧看見新北的文化特質，希望加速推動文化產業，讓屬於台灣的故事在每個人身邊發芽、成長、茁壯，讓台灣文化擁有走向國際的實力。

蔡英文指出，明天的選票就是決定新北能不能繼續進步、通往未來的車票，攸關長輩與孩子能否得到貼心照顧、產業能否跟上AI世代浪潮、走向全世界，也決定新北能否加快腳步，成為帶領台灣向前衝的火車頭。

蔡英文也把催票火力延伸到台北市，由於沈伯洋未舉辦選前之夜，蔡英文也請現場支持者也為沈伯洋加油，她也呼籲支持者回家後多打幾通電話、多傳幾則訊息，一個人多催出10張票，讓蘇巧慧衝出全國最高票。

她強調，家鄉的未來不是等別人來決定，而是從願意為她走出門的那一刻開始，呼籲民眾明天為了自己心愛的家鄉、想守護的城市，堅定走進投票所，用選票守護想要的生活，「明天，我們投票所見。」