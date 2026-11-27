總統賴清德今晚在民進黨新北市長候選人蘇巧慧選前之夜助講，除了呼籲群眾把蘇巧慧送進市政府擔任第一位女市長，也不忘批評國民黨歷任市長只把新北市當成選總統的跳板，諷刺李四川只當過副手和幕僚，「既然如此就照他原來的人生規畫退休好了！」

賴清德強調自己在新北出生長大，雖然在台南市和中央服務，但永遠是新北市的一份子，一直非常關心。他特別感謝蘇貞昌2屆縣長任內解決台北縣很多問題，讓台北縣脫胎換骨，造就升格的可能。

然而可惜升格以後的市長，雖然也很認真、我向他們表示感謝，但一直無法讓新北站在台灣的第一位，都是擔任配角，因為升格以後的市長無心在此，只把新北市當成選總統的跳板，所以才沒辦法當台灣的領頭羊。

賴清德接著諷刺國民黨提名李四川，問題更嚴重，因為他不曾選舉、經過民意洗禮、不知道人民的輕重在哪裡。即便有豐富行政經驗，但都是擔任副手和幕僚，從來不曾獨當一面。

且李四川曾公開講本來沒打算要選舉、參選新北市長不是他人生的規畫和意願，應該是黨的安排，既然如此就讓他照原來的人生規畫退休好了，不要勉強他。

賴清德接著稱讚蘇巧慧接受黨提名之後跑了800多天，有決心、有認真、有責任，29區「走到哪裡唱歌唱到哪裡」充滿希望、快樂，這就是我們需要的市長！要讓每一區發展特色，閃閃爍爍自然放光明！有信心她的政見藍圖，當選以後一定是五星級的市長。

最後呼籲大家讓蘇巧慧、沈伯洋雙雙當選，聲稱2人都已經超過當選的門檻，「我要看看未來他們的表現誰比較好？是學姊、還是學弟好？」因此需要明天把左鄰右舍拉去、親朋好友叫回來投票。