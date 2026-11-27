國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，藍白陣營合力催票。民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇代表黨主席黃國昌登台力挺，砲轟蘇家涉及的投資爭議，質疑資源分配不公；新北市副市長劉和然則將選戰拉高至中央執政層次，批評民進黨政府只會監督在野黨，「既然他這麼愛監督人，我們讓他變成在野黨，好不好？」主持人洪孟楷隨後也宣布人數突破5萬人。

吳皇昇與民眾黨板橋區議員候選人林子宇一同登台，表示兩人受黃國昌託付，黃國昌在初選落敗後信守承諾、全力相挺李四川，李四川也全力支持民眾黨提名的候選人，「這是政黨合作的典範」，唯有說到做到，才能建立政黨合作的良好基礎。

吳皇昇隨後將砲口轉向蘇家，舉青年創業貸款為例，指有年輕人須抵押父母的老房子，才能取得200萬元貸款，一旦創業失敗就得背負債務，反觀蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司獲得逾4000萬元投資，質疑資源分配是否公平。

吳皇昇說，李四川從基層工程師出身，40年公務生涯清清白白、認真做事，呼籲民眾黨支持者及中間選民明天站出來投票，致詞尾聲更高喊「藍白合大勝利」。

劉和然接續登台，他代表新北市政府謝謝大家，侯團隊八年做得很好，要大家「肯定侯友宜、票投李四川」。

劉和然說，新北市府解決五股垃圾山，也從捷運三環六線到四環八線，新北大巨蛋也將起步，而明天的投票不僅要選出下一個市長，更是要決定台灣的未來，他說中央執政兩年下來只做了大罷免及監督在野黨，既然這麼愛監督人，那2028就讓民進黨變成在野黨，最重要的就是明天這一戰，而2026全台縣市長選舉就是要告訴中央政府「做不好就換人做」。

劉和然表示，若明天選舉結果民進黨贏了那就糟糕了，林肯總統講過一段話，在社會轉型時最悲慘的不是壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默，如果明天這場選舉讓民進黨贏了就只會愈來囂張跋扈，拜託大家，明天用選票告訴民進黨我們不滿意。

劉和然說，侯市長很清楚還有很多事情還沒做完，他知道下一棒要交給誰，就是交給三號的李四川，所以拜託大家，我們不要「黨意立委」，因為蘇巧慧完全尊重黨意，我們不要家族的人來當市長，把新北市民的資源變成蘇家的資源，八年的施政請大家肯定侯友宜、支持李四川，十二月二十五號我們的市長名字叫李四川。

劉和然致詞結束後接著中場表演，隨後主持人洪孟楷更宣布現場人數突破5萬人。