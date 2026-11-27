選戰倒數最後一天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧27日晚間在板二體育場舉辦選前之夜，晚間蘇巧慧大進場時，湧入4萬名支持者擠滿平面操場與看台。蘇巧慧表示，她從參選至今近900天走遍新北29區，她何德何能能受到大家的信任與疼愛，一定會做好，不辜負大家的期待，「給我四年一定讓你說出『我大新北！』」

蘇巧慧進場時，台下高喊「市長好」，蘇巧慧說，大家都很想這樣喊，但時間還沒到，距離競選活動晚間10時結束只剩約一個半小時，選戰結果將由明天的投票呈現，明天同一時間就會知道誰是未來4年、甚至8年新北市的新市長。

「蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了，明天的勝利一定是我們的！」蘇巧慧說，「去投票、一定贏」，並一再催票，要大家走進投票所，為下一個4年選出想要的生活。

蘇巧慧表示，她在兩年多前向市民報告參選，至今已近900天，她擔任3屆立委、服務新北超過10年，因為有市民的栽培，這個在新北出生、長大、被新北栽培的孩子，想要為家鄉做更多。

這段期間，她與新北隊議員及候選人走遍29區，上山下海、深入巷弄，要讓地方美好的一面被看見，也要解決最困難的問題。

蘇巧慧強調，2026年這場選舉最特別地方就是用正面、陽光的態度講願景、講希望，讓城市變得更好，自己選舉沒有別的招數，從頭到尾只有一招就是「真心換真心」，用自己的歷練、感受，以及和大家在一起的心情，凝聚更多人站在一起，讓大家看到政治帶來的正面力量。

談到昨日他車掃經過從小長大的新莊豐年街，裡頭的鄉親都跑出來支持她，她一度哽咽表示，她何德何能，能受到大家的信任與疼愛，一定會做好，不辜負大家的期待，即使走到中和、永和、新店，「這個哪有什麼顏色之分」，大家共同期待的是一個更好的新北市。

她強調，進步的新北市才升，每一區都重要、每一區都漂亮，越遠的地方更要加倍照顧，山城、海城是未來新北的資產，一定要讓全台灣的人都羨慕，讓外國人一輩子都想來一次新北市她也向市民喊話，「蘇巧慧帶你的新北隊，未來給我四年，我一定讓你說出一聲，我大新北啦！」

蘇巧慧呼籲支持者明天一定要投票，除了支持她，也要讓新北隊「全壘打、共創歷史、議會過半」，用手中的選票選出未來4年想要的生活。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在板橋第二運動場舉辦選前之夜，大進場時，熱情民眾歡呼。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在板橋第二運動場舉辦選前之夜，大進場時，熱情民眾歡呼。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在板橋第二運動場舉辦選前之夜，大進場時，熱情民眾歡呼。記者林伯東／攝影