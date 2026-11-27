國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，前中國小姐張淑娟登台力挺，提及4年前台北市長選舉期間遭不實爆料的經歷，再度砲轟媒體人周玉蔻、蔡玉真及民視，「滾了4年下來，我就是沒有滾，所以我叫張不滾。」她也細數自己在新北市成長的經歷，強調「新北市一天的建設都不能停」，盼李四川成為新北市的大家長。

張淑娟曾任華航空服員，2022年台北市長選舉期間，遭周玉蔻、蔡玉真不實指稱為蔣萬安父親蔣孝嚴的晶華酒店緋聞女主角，事後提告。台北地院一審依違反個資法各判兩人1年6月徒刑，今年9月高院二審改判周玉蔻9月徒刑、蔡玉真6月徒刑，高檢署本月已提起上訴，全案尚未定讞。

張淑娟一上台就提到，沒想到今晚能見到台北市長蔣萬安，4年前蔣萬安參選時，周玉蔻、蔡玉真及民視鋪天蓋地指稱她與蔣萬安父親滾床單，「滾了4年下來，我就是沒有滾，所以我叫張不滾」，更怒嗆周玉蔻、蔡玉真及民視「他們自己去滾一滾吧」。

張淑娟說，自己是在新北市長大的孩子，曾住在板橋眷村，後來隨父親搬到五股，24歲當選中國小姐後，靠著在華航工作的薪水存錢、貸款，在八里買下人生第一間房子，後來又搬到新店，數十年來見證新北市的建設及改變。

張淑娟表示，自己原本不認識李四川，但看到他鋪橋造路、讓新北市不斷進步，如今開車回五股，若沒有導航甚至會迷路，透過快速道路也能從八里直接回到新店。她向台下民眾喊話，這些是幾號的功勞？台下群眾隨即高喊「3號」。

「我們做人就是要挺善良、正直、腳踏實地。」張淑娟說，希望新北市是大家永遠的家，路愈來愈平、燈愈來愈亮，盼李四川成為新北市的大家長。她也提及光電及飲用水議題，感謝蔣萬安捍衛翡翠水庫，並帶領民眾高喊「不喝光電水」。

張淑娟最後喊話，「新北市一天的建設都不能停」，呼籲民眾支持李四川。她致詞結束後，主持人也提及張淑娟4年前遭抹黑，至今仍等不到對方一句道歉，向台下群眾喊話，「明天我們用選票來還張淑娟一個公道」。