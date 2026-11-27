九合一選舉明登場，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，晚間8點過後現場超過4萬人，現場氣氛沸騰，台中市長盧秀燕因行程無法趕至現場，也特別透過影片為李四川加油。

盧秀燕說，她因行程關係無法親身到現場，跟她最愛的小川哥加油打氣，她內心有些話一定要跟大家說，她和小川哥相識多年，也一起在市政工作並肩努力，看過他做事的認真及面對困難時的堅持，他也許不一定說得很動聽，但一定會把責任扛起來，一定會想辦法解決問題。

盧秀燕說，李四川不只是一位熟悉的老朋友，更是一位讓她放心值得信任的好夥伴，面對翡翠水庫最珍貴的水資源，他堅定地站出來捍衛雙北喝的水，拒絕在水庫上設置光電板，因為他心裡最在意的是新北市民的健康和生活。

盧秀燕表示，新北的好朋友請不要沉默，有人說這次投票是要投給自己想要的生活，我們就要清楚地展現，我們想要的就是一個沒有貪汙、沒有特權、沒有黑箱，國家的錢不會進到任何一個人、任何一個家族的口袋，一個有公平、有正義的生活，明天請大家一起站出來，用手中的選票，支持有能力有魄力，真正願意為新北做事的李四川。

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，現場吸引支持者高喊李四川加油，氣氛高昂沸騰。記者潘俊宏／攝影