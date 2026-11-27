新北市長選戰進入最後決戰，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，台北市長蔣萬安登台助講，直言新北市沒有時間讓新人摸索，更沒有本錢讓任何人實驗，「李四川不會作秀，但是他會把每一個螺絲鎖緊。」蔣致詞結束後仍不斷帶領全場高喊「李四川凍蒜」，將現場氣氛推向高潮，隨後主持人洪孟楷即宣布現場人數突破4萬人。

蔣萬安一開場就表示，這段期間看著李四川走遍新北市大街小巷，也看到民眾對新北未來充滿期待，但李四川在選舉過程中遭受鋪天蓋地的攻擊與抹黑，讓他非常不捨。選戰最後一里路需要大家的力量、每一張選票，絕對不能大意，「因為要守住的不只是新北市的建設，更是雙北共同生活圈的未來。」

蔣萬安指出，台北、新北早已不是兩座分開的城市，而是命運共同體，愈來愈多大橋、捷運串起兩座城市，市民的日常及希望早已融入共同生活圈。新北好，台北才會更好；台北強，新北和北台灣才能真正影響國際。

「沒有時間讓新人來摸索，也沒有本錢讓任何人來實驗！」蔣萬安強調，新北是正在起飛的國際大都市，需要的是有豐富經驗、不需磨合、馬上能扛起責任的領導者。只要明天投給李四川，未來雙北之間只需川伯一通電話、一個眼神，兩人的默契就能讓雙北無縫接軌。

蔣萬安接著談起自己眼中的李四川，直言李四川不會作秀，沒有華麗的口號、誇張的辭藻，卻會戴著工程帽走進工地第一線，緊盯每個細節、把關每筆預算。在政治環境愈來愈紛擾、政治語言愈來愈浮誇的時刻，更需要李四川這樣腳踏實地的人守護新北。

「台北隊已經就定位！」蔣萬安向台下群眾喊話，李四川的公務生涯大半時間都奉獻給新北市民，拜託大家明天站出來投票，最後階段全力催票、顧票，一起迎向勝利。蔣萬安致詞完畢仍未急著下台，接連帶領民眾高喊「李四川凍蒜」，台上台下相互呼應，隨後主辦單位宣布現場人數突破4萬人。