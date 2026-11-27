民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在板橋第二運動場舉辦選前之夜，民進黨前秘書長林右昌表示，新北過去叫台北縣，過去台北市被認為是城市、台北縣是配角，但新北升格後，城市的意義已經改變，新北是完整的城市，要有自己的主體性，與台北市平起平坐，新北的未來要掌握在自己手中，把未來交給蘇巧慧，讓新世代扛起新時代，為下一代帶來新的希望與機會。

林右昌說，民進黨在新北市已超過20年沒有執政，今晚來到現場「大家想不想贏？」新北升格不只是名稱改變，更代表新北市民是自己城市的主人，要有新的志氣，不能再把自己當成台北市的配角。

他指出，這場選舉非常重要，自己到美國半年，大家都在關注台灣這次地方選舉，這不只是一場地方選舉，更將決定新北市未來的方向。新北要把自己的未來掌握在手中，為下一代留下重要的希望。

林右昌表示，新北市需要一位新好市長，帶領城市走向新的未來。他呼籲市民支持蘇巧慧，讓新世代承擔新時代的責任，展現新北市的志氣，把新北的未來交給蘇巧慧。