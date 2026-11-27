九合一選舉明天登場，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，晚間7時30分才開始暖場，截至晚間7時36分，現場人數已突破3萬人。暖場表演選曲從流行音樂、嘻哈歌曲到經典老歌，跨越不同世代，照顧到不同年齡層支持者。

李四川選前之夜除板橋第一運動場前方廣場外，一旁區運路也封路規畫為造勢區域，設置大型螢幕供民眾觀看。

現場氣氛火熱，民眾手持競選旗幟，不時高喊「李四川加油」、「票投3、挺四川」。暖場表演從韓星JENNIE的「Like JENNIE」、華語嘻哈歌曲「穿我的新衣」，到經典老歌「月亮代表我的心」，與過往政治造勢常見的競選歌曲不同，選曲橫跨不同世代。

今晚藍白陣營合力催票，台北市長蔣萬安、前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜及新北市長侯友宜將輪番助講，台中市長盧秀燕透過影片力挺，民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇也將到場站台。

李四川預計晚間9時23分與侯友宜一同大進場，主辦單位還安排神秘嘉賓登場，最後由李四川親自向選民懇託，為選戰做最後衝刺。

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，截至晚間7時36分，現場人數已突破3萬人。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，截至晚間7時36分，現場人數已突破3萬人。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，截至晚間7時36分，現場人數已突破3萬人。記者張策／攝影