民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在板橋第二運動場舉辦選前之夜，活動由金曲歌后黃妃開場，現場湧入超過2萬位民眾，許多人手拿自製手舉牌「巧慧得第一！」、「新北的市長蘇巧慧！」，更有人高舉「新世代扛起新時代」應援毛巾，以及「慧聚飄帶」等應援小物，入場民眾逐漸溢出到運動場跑道上，人潮依然持續湧入。有媽媽認同蘇巧慧的政見特地帶孩子來參與民主盛事。

帶著孩子到場的林媽媽說，自己對蘇巧慧提出的政策很有感，尤其是托育部分，她之前也會看直播車隊掃街，真的非常熱血，選舉是國家重要的大事，特地帶孩子一起來參加，希望讓孩子親身感受民主選舉的氛圍。

蘇巧慧說，非常感謝每一位站出來相挺的市民朋友，她勤跑基層將近九百天，和新北隊率先提出照顧不分世代、不分族群市民朋友的六大福利政見、三大家庭照顧政見，以及為新北留住資金、產業、人才的九大產業園區政見，協助中小微企業轉型升級，期盼為市民在新北創造新的工作機會。

此外，她也提出鑽石山城、新皇冠海岸計畫，希望串連新北的山海資源，讓新北市成為台灣人安居立命的首選，外國人一生必訪一次的城市。

賴清德總統與前總統、蘇巧慧競總主委蔡英文預計今日晚間蒞臨選前之夜現場，滅火器、王彩樺等重量級表演嘉賓也將輪番登台演出。蘇巧慧「開票之夜」預計將於明天下午四點於「板橋第二運動場」登場，敬邀民眾共同出席，見證新北新時代。