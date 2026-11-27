九合一選舉明天登場，國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，距離晚間7時30分暖場約莫還有1個小時，主場地座位已約坐滿一半，外圍人潮持續湧入。現場不斷播放李四川競選歌曲，不時有支持者揮舞旗幟、高喊「李四川加油」，除了中高齡支持者，也不乏年輕人及親子家庭到場力挺。

今晚造勢活動除板橋第一運動場前方廣場外，一旁區運路也封路規畫為造勢區域，現場分為兩大區塊，設置2面大型螢幕及大批紅色塑膠板凳供民眾入座。傍晚起，進場人潮未曾間斷，雖然主持人尚未登台，但隨著競選歌曲反覆播放，已有支持者自發揮旗、喊加油。

會場周邊有人發放競選飄帶、帽子、旗幟、口罩及衛生紙等競選小物，不少民眾領取後相互合照留念。人群中有年輕父母帶著孩子，也有長輩帶著小朋友一同參與，隨著天色漸暗，紅色板凳陸續坐上民眾，選前之夜氣氛逐漸升溫。

一對年輕夫妻今晚特地帶著孩子到場，35歲的爸爸及33歲的媽媽表示，平時忙於工作及照顧孩子，較少有機會參加造勢活動，今晚是選前之夜，加上隔天放假，難得有機會全家一起出門，希望一家人共同為李四川加油。

夫妻倆認為，李四川做事務實、了解地方，又是從基層一步步爬上來的人，更能理解庶民的生活及需求。談及明天的選舉結果，兩人坦言，知道這次選情艱困，自己也相當緊張，希望支持李四川的民眾明天都能站出來投票，認為投票率愈高，李四川當選的機會也愈大。

今晚藍營要角齊聚，台北市長蔣萬安、前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜及新北市長侯友宜將輪番助講，台中市長盧秀燕則透過影片力挺，民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇也將到場站台。

李四川預計晚間9時23分與侯友宜一同大進場，隨後由侯友宜助講，主辦單位也安排神秘嘉賓登場，最後由李四川壓軸登場向選民懇託，為選戰做最後催票。

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，距離活動開始還有1個多小時，主場地座位已約坐滿一半，支持者持續湧入。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，距離活動開始還有1個多小時，主場地座位已約坐滿一半，支持者持續湧入。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，距離活動開始還有1個多小時，主場地座位已約坐滿一半，支持者持續湧入。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，距離活動開始還有1個多小時，主場地座位已約坐滿一半，支持者持續湧入。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，距離活動開始還有1個多小時，主場地座位已約坐滿一半，支持者持續湧入。記者張策／攝影