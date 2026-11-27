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蘇巧慧板二選前之夜 活動未開始1萬2000座位已快坐滿
選前最後一天，藍綠拚場，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在板橋第二運動場舉行選前之夜，活動晚間7點開始，6時30分現場1萬2000個座位已經快坐滿，外頭還有不少民眾持續等待安檢入場。
今晚選前之夜，將由歌手黃妃開場，後續還有黨籍立委助陣，接著蘇巧慧大進場，賴清德總統與前總統蔡英文致詞壓軸，再由知名樂團滅火器作結。
活動晚間7時開始，下午5時許外頭就有不少民眾等著入場，安檢隊伍大排長龍。
除了今晚選前之夜活動，蘇巧慧明日晚間也將在此舉辦開票之夜，邀請支持者一起來等待結果出爐。
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