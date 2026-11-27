國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜、立委羅明才及新店區市議員候選人陪同，自新店競選總部出發展開新店、永和、中和、板橋車隊掃街。李四川感謝侯友宜一路相挺，強調29區都是關鍵選區，呼籲市民明天踴躍出門投票支持3號李四川，盼在侯友宜奠定的基礎上延續市政，讓新北一天比一天更好。

面對選前最後一天車掃涵蓋新店、永和、中和、板橋等區，且對手陣營下午也排定相同路線，李四川表示，侯市長一路挺到底，自己也拚到底，29個行政區對他而言都是關鍵，無論哪一區都必須爭取所有市民支持。他強調，多一票就多一分勝算，也能決定新北未來及下一代生活，期盼市民明天出門投票，讓大家過上安居樂業的日子。

談及選前之夜心情與期待，李四川說，今晚是選前之夜，有侯市長及許多好朋友、戰友相挺，他會以開心、正面的平常心迎接選前之夜，也再次向市民喊話，明天一定要站出來投票，用選票決定新北市的未來與孩子們未來的生活環境。

針對選前之夜是否與台北市長蔣萬安合體造勢、營造雙北連線氣勢，以及神秘嘉賓動向，李四川指出，無論是他與蔣萬安市長，或與張善政市長、謝國樑市長，彼此都是做事的連線，尤其在侯市長奠定八年基礎上，都會連線做事、為市民服務；至於神秘嘉賓，他賣關子表示就拭目以待，若順利接任市長，一定會好好建設新北。

外界關注「曠世智能」案及蘇巧慧妹妹相關爭議，李四川回應，此案已討論近半年，不只市民有疑問，國外媒體也提出質疑，但蘇巧慧委員至今未好好澄清、對外說清楚，還一連說了十次謊話稱妹妹不是負責人，他呼籲用明天的選票要求蘇巧慧把事情說明白。

至於民眾黨主席黃國昌今天因行程無法現身選前之夜，但一早便發文催票、協助帶風向，李四川表示，一早就透過LINE感謝國昌主席給予支持，也感謝民眾黨所有市民、現任議員參選人及國昌主席的協助。他強調，藍白合在選前、選中及明天投票都不會變，好的人才與政見，若當上市長都會依當初承諾，好好任用不分顏色的人才。

被問及國民黨主席鄭麗文是否受邀出席選前之夜，李四川指出，鄭麗文前幾次已多次與他同台，身為國民黨主席，在22縣市各地都有輔選任務，他知道鄭主席行程已有安排，包含新竹與中南部等地，原則上尊重她的決定。

國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜、立委羅明才及新店區市議員候選人陪同，自新店競選總部出發展開新店、永和、中和、板橋車隊掃街，進行選前最後衝刺，出發前支持者為川伯加油打氣。記者王長鼎／攝影

選前最後衝刺，國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜、立委羅明才及新店區市議員候選人陪同，自新店競選總部出發展開新店、永和、中和、板橋車隊掃街。記者王長鼎／攝影

選前最後衝刺，國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜、立委羅明才及新店區市議員候選人陪同，自新店競選總部出發展開新店、永和、中和、板橋車隊掃街。記者張文玠／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜、立委羅明才及新店區市議員候選人陪同，自新店競選總部出發展開新店、永和、中和、板橋車隊掃街，進行選前最後衝刺，出發前支持者為川伯加油打氣。記者王長鼎／攝影

選前最後衝刺，國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜、立委羅明才及新店區市議員候選人陪同，自新店競選總部出發展開新店、永和、中和、板橋車隊掃街。記者張文玠／攝影