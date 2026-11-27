選戰進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今天下午在新北市長侯友宜陪同下，在新店競選總部集結出發，展開「海納百川大車拚」車隊掃街，路線涵蓋新店、永和、中和及板橋四個行政區。面對媒體詢問最後一天是否鎖定四區決勝負，李四川受訪時表示，感謝侯友宜一路力挺到底，對他而言新北市29區都是關鍵選區，每一區都必須全力爭取支持。

談及選前之夜與投票前夕心情，李四川表示，今晚選前之夜將有侯友宜及許多戰友到場力挺，自己將以正面、開心的平常心迎接，並呼籲市民明天務必出門投票，因為多一票就能贏、也能決定新北市與下一代的未來。他也強調，未來若順利當選，將在侯友宜奠定的八年基礎上，與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑組成基北北桃做事連線，共同為市民服務。

針對對手蘇巧慧遭質疑家族企業及金流往來爭議，李四川受訪時批評，相關議題已討論將近半年，不僅市民有疑問，連外媒也提出關切，但蘇巧慧至今仍未說清楚，呼籲選民明天用選票要求對方把事情說明白。

國民黨新北市長候選人李四川（左）今天下午與新北市長侯友宜（右）合體展開「海納百川大車拚」車隊掃街。 記者張文玠／攝影