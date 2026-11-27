聽新聞
0:00 / 0:00
影／批蘇巧慧未說清爭議 李四川籲用選票要求明白
選戰進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今天下午在新北市長侯友宜陪同下，在新店競選總部集結出發，展開「海納百川大車拚」車隊掃街，路線涵蓋新店、永和、中和及板橋四個行政區。面對媒體詢問最後一天是否鎖定四區決勝負，李四川受訪時表示，感謝侯友宜一路力挺到底，對他而言新北市29區都是關鍵選區，每一區都必須全力爭取支持。
談及選前之夜與投票前夕心情，李四川表示，今晚選前之夜將有侯友宜及許多戰友到場力挺，自己將以正面、開心的平常心迎接，並呼籲市民明天務必出門投票，因為多一票就能贏、也能決定新北市與下一代的未來。他也強調，未來若順利當選，將在侯友宜奠定的八年基礎上，與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑組成基北北桃做事連線，共同為市民服務。
針對對手蘇巧慧遭質疑家族企業及金流往來爭議，李四川受訪時批評，相關議題已討論將近半年，不僅市民有疑問，連外媒也提出關切，但蘇巧慧至今仍未說清楚，呼籲選民明天用選票要求對方把事情說明白。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。