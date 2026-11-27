2026年新北市長選戰進入倒數，新北市選舉人數達343萬4625人，其中首投族有14萬4461人，占約4.2%。對從小接觸社群媒體的年輕世代而言，政治資訊不再僅來自父母、電視新聞，候選人的短影音、網路迷因也是認識政治的管道。面對藍綠選情拉鋸，首投族如何形成自己的政治判斷？手中的第一張選票，也是參與公共事務、理解民主責任的起點。

20歲、居住三重的黃姓男大生表示，過去沒有投票權時，對選舉並沒有太大興趣，今年知道自己可以投票後，開始主動關注候選人政見，也會與同學討論。黃說，平時較少觀看電視新聞，大多透過Instagram、Threads及YouTube接收選舉資訊，候選人的短影音確實容易吸引年輕人注意，但有好感不代表就會投給對方，最後仍會回頭檢視政見。他平時仰賴捷運、公車通勤，未來畢業後也可能面臨租屋需求，因此最關心大眾運輸及居住問題。

黃坦言，家中長輩是深綠支持者，吃飯時經常談論選情，自己從小耳濡目染，多少受到影響，但社群媒體發達，讓他有更多管道接觸不同立場的說法，也有更多自主思辨的空間。每個世代面臨的問題不同，父母在意的事情，未必是年輕人最迫切需要解決的問題。

另一名21歲、居住土城的許先生已步入職場，開始工作後才真正感受到薪資、物價帶來的壓力，也逐漸意識到政治與自身生活息息相關。過去看到選舉新聞經常直接滑過，如今反而會留意候選人是否提出改善交通、增加就業機會及減輕青年居住負擔的政策。

許坦言，選舉期間網路上充斥政治攻防，有時想了解政見，看到的卻多是支持者互相批評，久而久之容易對政治感到厭煩。朋友間即使會分享政治相關貼文，也很少深入討論，擔心立場不同影響感情。比起政黨認同及網路聲量，他更在意候選人過去的表現、行政能力及政見能否落實。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰分析，現今首投族與過往年輕選民最大的差異，在於成長背景及傳播科技的改變。隨著短影音興起、社群平台演算法改變，年輕人接收資訊及形成政治判斷的方式已大不相同，投票行為也更難預測。

杜聖聰說，外界經常認為「滑世代」接收的資訊過於碎片化，卻忽略他們的自主性，當年輕人需要做出決策時，也有自己蒐集、查詢、分析及比對資訊的方式，父母對子女政治立場的影響力也不如過往。外界不應急著替首投族貼上政治標籤，而應透過觀察、陪伴及具同理心的對話，理解年輕人的想法。

杜指出，網軍、AI確實會影響首投族，但在資訊快速流動、正反論述交鋒下，年輕世代的「抗體」也會愈來愈強。政治操作或許能短暫影響年輕人，但網路風向轉變快速，候選人若過度包裝，未必能長期獲得支持，政策論述及實際表現都必須經得起「壓力測試」。

杜聖聰認為，藍綠激烈交鋒，無法有效爭取首投族支持的候選人相對吃虧，但重點不僅是人數多寡，更在於競選陣營是否尊重年輕世代的價值觀與聲音。候選人必須給年輕人一個值得支持的理由，否則他們寧可將時間花在其他休閒活動上，也未必願意走進投票所。