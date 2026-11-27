選前最後一天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天找來高雄市長陳其邁陪同車隊掃街，陳送上高雄人氣伴手禮BTS帶紅的老江紅茶美食、一番賞及「有票噴霧」，祝福蘇巧慧「一抽入魂」抽中新北市長，一噴就有票。陳其邁現身吸引大批「邁粉」聚集，現場氣氛熱絡。蘇巧慧表示，選舉就是選對人、會做事，才能改變一座城市，她有信心帶領新北持續進步，也呼籲民眾明天出門投票，「明天就要迎來新時代」。

蘇巧慧今天與陳其邁先到板橋接雲寺參拜，一早就有不少民眾聚集，為搶睹陳其邁風采、向他索取小卡。

蘇巧慧說，接雲寺是板橋與新北的重要信仰中心，民眾誠心參拜觀世音菩薩，祈求平安、解決困難，就如同政府要會做事、肯努力、傾聽民意，讓人民日常生活順利，在有困難時伸出援手。她說，「雙北順起來、亮起來」，是這次參選新世代要扛起的重要責任。

蘇巧慧說，感謝支持者900天以來一路相伴，選戰走到最後一天，特別邀請立法院及地方首長的「大學長」陳其邁站台。她表示，高雄這幾年進步很多，新北有山、有海、有城、有鄉，自然資源、產業及人文都不輸高雄，未來不管是演唱會經濟或產業發展，都有機會迎頭趕上，甚至超越高雄。

蘇巧慧說，新北會衝得更快、跑得更前面，並呼籲支持者明天踴躍出門投票，「出門投票一定會贏」，並邀請民眾今晚6時到板橋第二運動場參加選前之夜。

陳其邁致詞引用蔡康永的話表示，當民眾把票投給自己想要的生活方式，就會贏，所以把票投給蘇巧慧的時候，新北就會贏。

陳其邁也送上韓團BTS帶紅的老江紅茶及火腿蛋吐司，讓蘇巧慧補充元氣，還準備一番賞，邀她現場「一抽入魂」，蘇巧慧一抽就抽中新北市長大獎。

陳其邁說，蘇巧慧重視ACG動漫文化，希望藉由抽獎帶給她好運，獲得市民支持，高票當選新北市長。

陳其邁也拿出「有票噴霧」，替蘇巧慧及新北隊候選人加持「一噴就有票」。

日前陳其邁搶先各縣市推出敬老卡改名「至尊卡」試辦，陳其邁說，蘇巧慧競選期間提出不少好政見，包括長輩福利構想，高雄市就是「不講武德」，趕快先做，結果長輩都非常喜歡，他讚蘇巧慧做事細膩、對長輩貼心，相信她若當選，能為新北帶來新氣象。

蘇巧慧也邀請支持者今晚6時前往板橋第二運動場參加選前之夜，賴清德總統、前總統蔡英文都將到場，並有滅火器等樂團演出，最後一哩路希望親自向市民報告，順利完成選戰，迎接新北的新時代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天找來高雄市長陳其邁陪同車隊掃街。記者葉德正／攝影