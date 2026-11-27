投票倒數最後一天，新北市長侯友宜是國民黨新北市長候選人李四川競選總主委，近日密集陪李車掃拉票，卯足全力要把李四川送進新北市政府。新北市副市長劉和然今接受朱凱翔主持的「誰來早餐」專訪，透露市長侯友宜日前在七、八十位里長面前用台語向大家拜託，「這次算我欠你們的」，為了新北好，投給李四川。

劉和然說，侯友宜心裡掛念的是這八年大家一起做出來的成果，以及任內還沒做完、需要有人繼續做的事。他呼籲，認同這八年努力的市民，明天一定要出門投票，讓李四川接下這一棒。

劉和然表示，侯友宜日前在七、八十位里長面前，用台語說自己是新北市長，不過到了晚上、假日或請假期間，以李四川競選團隊主任委員的身分，親自來向大家拜託這八年自己拚命做，也靠大家一起幫忙，捷運才從三環六線走到四環八線，接下來還有4都心的建構、大巨蛋等建設要繼續推動。「下一棒誰來接最重要，接不好，現在做的很多事都會打折扣。」侯友宜還向在場所有里長拜託「這次算我欠你們的。」

劉和然說，這八年，侯友宜和第一線的里長一起做了很多事。到了任期最後，侯友宜還親自開口向大家拜託，心裡掛念的，就是那些已經動工、還沒做完的事，要有人接手，把它做完。

朱凱翔隨即表示，「講到這個份上就知道他用心。」他提到行政院前院長蘇貞昌也可能用同樣的方式替市長候選人蘇巧慧向地方拜託，父女關係讓他想到民進黨在野時曾批評的「父傳子、父傳女」。談到侯友宜力挺李四川，朱凱翔說，「侯友宜跟李四川非親非故，是真的看中這個人。」

「我對新北市民有信心。」劉和然說，他對選情審慎樂觀，但選戰到了最後一天，「沒有人敢說一定贏」，每一票都要投出來。回顧侯友宜競選連任時，新北投票率不到六成，他最擔心的就是支持者覺得已經穩了，明天便少了這一票，但對於平常接到電話不想跟人爭辯、不想公開表態都沒關係，投票日就用選票說出自己的選擇。

針對進黨新北市長候選人蘇巧慧家族的曠世智能案爭議，劉和然強調，蘇巧慧應正面說明逾4000萬元公股投資的決策過程，及利害關係人是否迴避，「新北絕對不是哪一個家族的。」這起投資爭議，也是市民檢視候選人如何看待公家資源的問題。