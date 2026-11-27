九合一選舉明天登場，國民黨新北市長候選人李四川選前最後一天持續衝刺，今天上午在新北市長侯友宜陪同下，進攻綠營傳統票倉三重，前往力行市場掃街拜票，現場氣氛熱烈，不少民眾高喊「侯市長加油」、「李四川凍蒜」，爭相上前握手、合影。李四川感謝侯友宜連日陪同輔選，強調將以40年經驗全力接棒；侯友宜則呼籲支持者幫忙拉票、催票，讓李四川延續新北市政建設。

李四川今天上午9時與侯友宜前往三重力行市場掃街，同行的還有新北市議員王威元、議員候選人蔡政呈及民眾黨候選人陳彥廷。兩人走進市場向民眾拜票，沿途不斷有民眾高喊加油、凍蒜，並熱情上前握手、要求合照，選前最後一天仍積極爭取選民支持。

李四川表示，首先要感謝侯友宜這幾天每天陪著他，不論車隊掃街或市場拜票，都是希望新北市民能夠支持他，自己也一定會全力以赴接下這一棒。

李四川說，自己從漁村長大，與侯友宜一樣，都是一步一腳印走到今天，過去從未想過有一天能有機會為新北400多萬市民服務。明天就是投票日，他呼籲所有市民無論颳風下雨，都一定要出來投票，因為手中這一票不僅決定新北市的未來，也會影響下一代的生活。

李四川強調，希望市民明天投給3號李四川，自己一定會運用40年累積的經驗，在侯友宜奠定的基礎上，好好為新北市服務，讓城市一天比一天更好，市民能夠過幸福的生活。

侯友宜則表示，李四川與自己都是從基層公務人員做起，一步一腳印、每天打拚才走到今天。他認為，李四川這次參選最重要的心願，就是將一生最愛奉獻給新北市，運用自身能力與專業建設新北。

侯友宜也向選民喊話，李四川是值得信賴、努力做事的人，希望大家選前最後一天繼續幫忙拉票、催票，明天記得出門投票，支持李四川當選，延續他過去8年在新北推動的建設。

侯友宜指出，三重力行市場是貼近市民生活、展現庶民經濟的地方，自己與李四川的個性都是站在人民第一線，與民眾一起打拚。他再次呼籲市民11月28日踴躍投票，讓新北市持續向前。

李四川（右二）與侯友宜（右三）今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影

李四川（左二）與侯友宜（右二）今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影

李四川（左）與侯友宜（右）今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影

李四川與侯友宜今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影

李四川（右）與侯友宜（左）今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影

李四川（左）與侯友宜今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影

李四川與侯友宜今天到三重力行市場掃街，沿途民眾熱情喊凍蒜，並爭相上前握手、合影。記者張策／攝影