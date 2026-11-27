明天就要投票，民眾黨主席黃國昌一早在臉書貼文呼籲，新北市需要一位正直的市長，讓市民不用擔心市政資源被特定家族掠奪；新北市需要一位善良的市長，原因為何張淑娟、管中閔已經跟大家說明；新北市需要一位像李四川一樣的市長，讓市民可以在這裡實現安居樂業。黃國昌表示，這篇文，他要獻給做事的人。

黃國昌表示，他在凌晨趕往花蓮的夜車上，雖然真的累了，但他還是想在投票前一天早上寫這篇文，向所有新北市民推薦李四川。

黃國昌說，七個月前，公布初選民調的那一刻，其實心中是有些扼腕的，但更多的是心服口服。從事政治工作的第十年，能有機會與川伯進行一場君子之爭，對他是相當寶貴的經驗。面對川伯四十年公務經驗的累積，也讓過去較常將重心放在國政上的他，重新審視了自己未來要更努力的地方。因此，記者會那天他說，「即使最佳男主角不是我，我仍舊會盡力輔選李四川，因為我知道，他是最適合接下侯友宜市長棒子的人。」

黃國昌說，過去七個月來，川伯經歷選戰的洗禮，有時候看見一個為國家奉獻四十年的優秀人才被民進黨這樣糟蹋，心中還是會替川伯感到不值。然而，他知道川伯不會放棄，因為川伯說過，「這是他公務生涯的最後一戰，希望把這一輩子累積的經驗與能力，全部留給最愛的新北，李四川就是一個說到做到的人。」

黃國昌說，在台灣的選舉環境中，李四川並不是一個討喜的候選人，甚至還有些無趣。川伯來他直播的前一個小時，他都還在思考要怎麼樣可以讓川伯更有趣一點。然而，那晚的直播上，李四川仍然用他的實力證明了什麼叫真金不怕火煉，除了市政建設信手拈來，對於城市願景的擘劃，更是無人能出其右。公辦政見發表會後，很多人都說川伯的表現出乎預期，但這其實就是他認識的李四川，樸實無華，卻堅若磐石。

黃國昌說，新北市需要一位正直的市長，讓市民不用擔心市政資源被特定家族掠奪。新北市需要一位善良的市長，原因為何張淑娟、管中閔已經跟大家說明。新北市需要一位像李四川一樣的市長，讓市民可以在這裡實現安居樂業。

黃國昌表示，他很感謝李四川，川伯跟他說過會把台灣民眾黨提名的議員候選人當成自己人一樣看待，川伯沒有食言。謝謝川伯，在大大小小的場合中，照顧、提攜這群年輕人，讓他們有機會被鄉親們認識、獲得鄉親們的肯定。

黃國昌說，李四川的勝選，對於當前台灣社會而言格外重要。我們要讓下一代相信，一個沒有顯赫家世、貧苦出身的小孩，可以透過自己的努力與認真，得到肯定和支持，不僅翻轉自己的人生，更造福更多的人民。

黃國昌說，最後24小時，拜託大家和他一起替李四川催票、拉票、固票，最重要的是明天一定要出門投票，新北市長唯一支持李四川。謝謝大家！