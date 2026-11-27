選戰最後關頭，新北藍綠持續拚陸戰、搶地盤。新北市長侯友宜昨陪國民黨候選人李四川從早拚到晚，上午赴新莊市場拜票，完成「百市萬攤」里程碑；下午轉進對手蘇巧慧本命區土樹三鶯，晚間再度合體前往永和樂華夜市催票。民進黨蘇巧慧展開跨區車掃，行程遍及北海岸、五泰林，晚間再踏進新莊。兩軍從白天一路拚到夜晚，更在新莊形成地面戰交鋒。

明天就要投票，侯友宜昨早偕李四川至新莊宏泰市場拜票，儘管天空下雨，但支持者熱情不減，沿途有攤商送鳳梨、包子、粽子等祝福，正燙頭髮的婦人頂著滿頭髮捲衝出來合照，氣氛熱鬧。

李四川說，他在漁村長大，侯友宜兒時在市場成長，兩人都是一步一腳印奮鬥，市場對兩人而言是相當熟悉的地方，走過一百場市場掃街，每座市場各有不同故事，會秉持出身基層、苦民所苦精神，解決基層鄉親需求。侯友宜感性地說，輔選過程看到李四川拚勁就像八年前的他，全力以赴與市民「黏鬥陣」，李四川當市長一定能讓市民安居樂業。

昨天下午，新北市前市長朱立倫為李四川助陣，車隊走遍鶯歌、三峽、土城及板橋，李四川說，土樹三鶯地區近年有新風貌，包括剛通車的捷運三鶯線、具地標性的新北市立美術館，及造福鄉親的土城醫院，是從朱立倫市長任內打下基礎，再由侯市長一棒接一棒努力完成的重大市政建設。朱立倫則說，沿途每一項重大建設，其實是李四川任副縣長及副市長任內，日以繼夜努力打拚的具體成果。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）昨天車掃橫跨七個行政區，分秒必爭。記者林伯東／攝影

蘇巧慧陸戰腳步也是分秒必爭，車隊昨早從淡水水碓福德宮出發，第三度深入淡水、五股、林口與泰山車掃。下午車隊前進蘆洲、三重，晚上回防新莊，一天連衝七個行政區，展現強大行動力。車掃過程氣勢高昂，民眾揮舞飄帶、布條，不少高樓住戶推開窗戶熱情比讚應援。

蘇巧慧說，參選近九百天像一場馬拉松，每一天她以短跑的衝刺速度全力以赴，希望為新北帶來「全新的速度、全新的時代」。蘇透露，今天將與高雄市長陳其邁在板橋車掃，鼓勵大家「緊緊緊，快出門投票！」