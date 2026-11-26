距離選舉投票日僅剩最後兩天，選戰進入白熱化階段。國民黨新北市長候選人李四川於今日晚間，在新北市長侯友宜的陪同下，前往新北市永和區知名的樂華夜市進行掃街拜票，全力衝刺選情。

晚間樂華夜市人潮湧現，現場燈火通明，麥克風喊聲與加油聲此起彼落。李四川與侯友宜一現身便受到現場民眾的熱烈歡迎，不少支持者舉起手機、比出「3」的手勢，甚至揮舞國旗與加油牌，還有家長帶著小朋友上前熱情互動，搶著與兩人合影自拍，現場氣氛相當熱絡。

掃街過程中，兩人不僅沿途與路過民眾親切握手寒暄，工作人員也頻頻提醒大家「握手就好、大聲一點」，帶領群眾齊聲高喊「當選」口號，並呼籲民眾11月28日集中選票支持。兩人也逐一走訪夜市內的各個攤位與小吃店向攤商致意、懇託支持，不少正在用餐的民眾也紛紛抬頭揮手致意。

此外，不少熱情的攤商與支持者更特別準備了象徵吉祥如意的物品，包括代表「好彩頭」的菜頭、象徵「旺來」的鳳梨，以及寓意「凍蒜（當選）」的大蒜，親自送到李四川手中，預祝他在接下來的投票中順利高票當選。

在選戰最後關頭，李四川透過與現任市長侯友宜合體深入基層夜市，在熱鬧喧騰的掃街聲浪中把握最後機會與選民面對面接觸，爭取更多市民的認同與支持。

國民黨新北市長候選人李四川（左三）晚間在新北市長侯友宜（右）的陪同下，一起到永和樂華夜市掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，全家人搶著合照。記者杜建重／攝影

李四川（左）晚間在新北市長侯友宜（右）的陪同下，一起到永和樂華夜市掃街拜票。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）晚間在新北市長侯友宜（右）的陪同下，一起到永和樂華夜市掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，搶著合照。記者杜建重／攝影