國民黨新北市長候選人李四川今晚攜手新北市長侯友宜，前往永和樂華夜市展開「市場逗陣行」掃街拜票，現場湧入大批熱情鄉親。沿途民眾高喊「票投3、挺四川」等口號，更有許多年輕「川粉」提早排隊索取簽名與合照，甚至在現場結識同好，相約明晚齊聚板橋第一運動場參與選前之夜。

今晚掃街行程陣容浩大，立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源、新北市議員候選人陳以樂，以及新北市里長聯誼會總會長兼永和區里長聯誼會會長許承煬率領多位在地里長共同陪同。走進樂華夜市沿途，不少市民與攤商早已舉起手機等候與李四川、侯友宜合影，現場氣氛熱鬧滾滾，展現兩人深厚的基層實力與高人氣。

掃街過程中，熱情攤商與鄉親紛紛送上象徵「旺來」的鳳梨、「好彩頭」的菜頭，以及代表「包中」的包子與粽子，祝福李四川高票當選。現場更出現不少死忠支持者，有民眾昨晚才剛到板橋湳雅夜市為李四川加油，今晚又特地跨區趕赴永和樂華夜市相挺；還有年輕女性上班族一下班便直奔現場「追川」，拿著熱門的「奶昔包」排隊請求簽名合照，甚至因此認識志同道合的新朋友，當場相約明天選前之夜在板橋第一運動場不見不散。

面對永和鄉親最關心的交通建設議題，李四川向市民承諾，未來若順利擔任市長，將全力加速推動捷運萬大中和樹林線、中和光復線延伸等關鍵軌道路網建設。他指出，透過強化既有捷運路網的橫向與縱向串聯，能大幅提升中永和地區往返雙北各地的交通便利性，有效紓解尖峰時段的交通壅塞問題，不僅能為市民節省寶貴通勤時間、留出更多時間陪伴家人，更能帶動沿線商圈繁榮與地方整體發展。

針對永和地狹人稠、老舊建築密集的都市更新難題，李四川表示，永和地區開發較早，都市更新不僅是單純的市容改造，更直接攸關市民的居住品質與生命財產安全。他強調，上任後將全面落實「都更5夠力」政見，第一時間成立府級「都更推動委員會」並由他親自擔任召集人，確保行政資源高度集中與執行效率。

李四川進一步說明，透過府級平台的跨局處整合、行政審查加速、容積獎勵檢討以及實質政策誘因，市府將主動協助市民解決都更整合與推動過程中所遭遇的各種困難，加速永和老舊社區全面翻新，為鄉親打造更安全、舒適且具現代化的居住環境，讓永和的老社區重獲新生。

李四川最後強調，市政發展需要一棒接一棒穩健前行，未來他將完整延續侯友宜市長任內的優質施政成果，包括備受地方關注的大陳都更案、頂溪都更計畫以及永和行政園區等市民迫切需要的重大建設，他都將憑藉自身超過40年的工程專業與豐富市政治理經驗全力加速推動，讓各項建設早日完工啟用，讓永和市民真正看見實實在在的改變。

國民黨新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜合體掃永和樂華夜市，川粉相約選前之夜全力相挺。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜合體掃永和樂華夜市，川粉相約選前之夜全力相挺。記者杜建重／攝影