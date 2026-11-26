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蘇巧慧今晚車掃新莊 小粉絲熱情高喊：水獺媽媽凍蒜
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚回防新莊地區車隊掃街，不僅職棒球員出身的中華職棒前秘書長馮勝賢號召近20名跑友陪著車隊跑，出發前還有許多民眾集結加油打氣，小粉絲用稚嫩聲音高喊「水獺媽媽凍蒜！」
蘇巧慧今天展開一整日的新北大車掃，上午從淡水出發，一路轉往五股、泰山、林口，下午掃蘆洲、三重，晚間則自她的立委選區新莊西盛地區開始掃全新莊，1日連跑7區，把握選前最後時間積極衝刺。
蘇巧慧表示，今天車隊掃街連跑7個行政區、從白天掃到晚上，除了要把握剩下的每分每秒向市民爭取支持，同時預告高雄市長陳其邁明天將到新北，兩人先一起到板橋接雲寺參香祈福，隨後展開板橋車隊掃街。
她也誠懇邀請市民朋友，明天晚上一起到板橋第二運動場參加「選前之夜」造勢大會，總統賴清德、前總統蔡英文都會到場，期盼在選前的夜晚匯聚更多力量，一起迎向選戰勝利，更呼籲市民朋友11月28日踴躍出門投票，迎接新北的新時代。
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