明晚選前之夜壓軸造勢，新北藍綠陣營要將造勢規模與政治動員推向高峰。國民黨候選人李四川選在板橋第一運動場辦造勢晚會，邀請韓國瑜、蔣萬安、侯友宜等藍營重量級人物助陣；民進黨蘇巧慧在板橋第二運動場舉辦選前之夜，主打總統賴清德、前總統蔡英文「雙總統牌」。藍綠兩場造勢地點相距僅1.4公里，形成近距離隔空拚場態勢，板橋也成為新北市長選戰最後決戰舞台。

明天就是投票前的黃金時刻，藍營把握最後時間衝刺，擔任競總主委的侯友宜全天陪李四川掃街拜票，早上先進攻綠營票倉三重市場，隨後車隊一路前往新店、中永和，最後回到板橋參加選前之夜。從市場拜票、跨區車掃到晚間造勢，行程緊湊，分秒必爭，力拚將最後聲量轉化為投票動能。

李四川選前之夜造勢晚會以「守護新北，以民為天」為主題，侯友宜、韓國瑜、蔣萬安及前新北市長朱立倫將到場力挺，展現藍營團結氣勢，也傳達市政一棒接一棒、雙北做事連線的訴求。民眾黨主席黃國昌要坐鎮竹北等地，由民眾黨執行長吳皇昇出席，延續藍白合作的政治訊號。

原本藍營規畫「三子合體」，邀請台中市長盧秀燕與侯友宜、蔣萬安同台，不過盧秀燕身兼台中、台北競選總部主委，受限行程無法及時趕場，傾向改以影片方式為李四川催票。藍營預估選前之夜將吸引3、4萬人到場，除展現陸戰動員實力，也希望透過重量級政治人物接力助陣，凝聚支持者、衝高投票率。

綠營同樣把握最後一天全力衝刺。蘇巧慧明天上午由高雄市長陳其邁陪同，在板橋拜廟、車掃，選前之夜邀請賴清德、蔡英文壓軸助講，集結府院黨輔選力量，為選情加溫。蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌確定不會出席選前之夜，主要考量是讓蘇巧慧展現候選人主體性，避免父親的政治光環模糊了女兒的選戰舞台。

蘇巧慧陣營表示，選前之夜將在板橋第二運動場準備1.2萬張椅子，看台區可容納約1至2萬人，加上現場流動群眾，預估整場造勢規模上看3、4萬人，力拚將選前聲勢推向高峰。

是否會與沈伯洋連線等？蘇陣營表示，目前沒有相關規畫，沈的選前之夜改為直播，牽動雙總統等來賓的助講時間安排，幕僚作業正緊急應變。